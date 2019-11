Kui loetud oli 90 protsenti häältest, toetas Iohannist 36 protsenti hääletanutest, teisel kohal oli endine sotsiaaldemokraadist peaminister Viorica Dancila 24 protsendiga.

Iohannis ütles pärast valimisi, et kõik rumeenlased, ka need, kes toetasid Dancilat, tahavad riigi liidritelt sama asja: "Avasektori raha korrektset kasutamist koolide, haiglate ja maanteede jaoks, stabiilset pensioni", samuti institutsioone, mis teenivad kodanikke, ning õiglasi seadusi, mida igaüks austab.

"Me võitsime sotsiaaldemokraate," ütles 60-aastane Iohannis. "Kuid sõda ei ole veel läbi. Me peame astuma veel ühe sammu kahe nädala pärast."

Dancila märkis omakorda, et on esimese vooru tulemustega rahul. "Me oleme kohal teises voorus, ma tänan neid, kes hääletasid oma südamega."

Dancila sõnul hääletas ta kokkuhoiumeetmete ning pensionite ja palkade kärpimise vastu. "Rumeenia eest, kus kodanikud ei karda homset," lisas ta.

Kolmanda tulemuse sai paremtsentristliku ühenduse Päästke Rumeenia kandidaat Dan Barna, keda toetas 13 protsenti hääletanutest.

Ülejäänud kandidaatide toetus jäi alla kaheksa protsendi.

Presidendivalimiste esimesest voorust võttis osa ligi 48 protsenti valijaskonnast. Välisriikides asuvates Rumeenia valimisjaoskondades käis hääletamas rekordilised 650 000 inimest.

Rumeenia presidendi volitused on üsna suured. Ta juhib muu hulgas riigi välispoliitikat, osaleb Euroopa Liidu tippkohtumistel ja määrab peaministri.

Valimiste teine voor korraldatakse kahe nädala pärast 24. novembril.