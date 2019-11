Minister Järvik lasi tagasi panna ENSV ministrite portreed

Maaeluministeeriumis, otse minister Mart Järviku kabineti vastas, on praegu kolmes reas endiste põllumajandus- ja maaeluministrite fotod, kelle hulgas on nii Nõukogude kui ka Saksa okupatsiooni ajal ministrite ülesandeid täitnud inimesed. Nad on kõrvuti sõja-eelse vabariigi, ja iseseisvuse taastanud Eesti toitlus-, põllutöö-, põllumajandus- või maaeluministritega.

Kui Helir-Valdor Seeder, Isamaa praegune esimees, tõusis 5. aprillil 2007 ajaloolise ministeeriumimaja vana liftiga 3. korrusele, kuhu jäi põllumajandusministrina seitsmeks aastaks, vaatasid talle koridori seinalt samuti vastu Nõukogude perioodi ministrid.

Seeder lasi nende pildid lattu viia.

"Jäid ministrid, kes on olnud ametis Eesti Vabariigi iseseisvuse ajal, okupatsiooniaegseid ministrid võtsime maha," mäletab ta. "Tean, et oli solvujaid, et kas siis nende [Nõukogude ministrite] tööd ei väärtustata, et kas toona põllumajandusega ei tegeletud. Aga see pole hinnang konkreetsete inimeste tööle, vaid Eesti Vabariigi õiguslikule järjepidevusele."

Nüüd on vahepeal laos seisnud portreed põllumajandusministeeriumi juhtkonna korruse koridoris tagasi

"Seda ma ei teadnudki. Siis on seal ühepajatoit," on Seeder kerges segaduses. "See on mulle üllatus. Huvitav lähenemine."

Isamaa esimees otsis sõnu.

"Ma ei tea, kas siseminister Helme paneb enda majas üles ka [Eesti NSV siseasjade rahvakomissari 1940-1941] Boriss Kummi, oleks ju samasugune lähenemine," ütleb Seeder lõpuks.

Maaeluministri Mart Järviku nõunik Mart Ummelas tunnistas, et okupatsiooniaegsete põllumajandusjuhtide fotode tagasitoomise otsus tehti koos uue ministri tulekuga pärast selle aasta kevadet.

"Seinapinda oli ja ajalugu on ajalugu, muuda palju tahad, ega ta sellest muutu. Pealegi on põllumajandus sügavalt ebapoliitiline eluala," ütleb Ummelas, kes valmistab ette maaeluministeeriumi 101. aastapäeva tähistamist. Pidupäev on teisipäeval.

"Ma ei tahaks maaelu politiseerida, maaelu juhtimine ei tohiks olla kuidagi ideologiseeritud," lisas Ummelas.