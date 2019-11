EKRE liikmest maaeluminister Mart Järvik teatas esmaspäeva õhtul, kui ta lahkus Stenbocki majast kohtumiselt peaminister Jüri Ratasega, et ta on endiselt minister.

Mingeid lisakommentaare autosse istunud minister kohale saabunud ajakirjanikele ei jaganud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Järvik varem Stenbocki majja jõudes mingeid kommentaare samuti ei jaganud ning kohtumisele saabus ta pool tundi enne selle algust ehk ajal, mil Ratas kohtus veel Jaapani äridelegatsiooniga.

Pärast Järviku lahkumist saabus Stenbocki majja keskerakondlasest sotsiaalminister Tanel Kiik.

Peaminister Jüri Ratas tunnistas hiljem pärast kohtumist maaeluminister Mart Järvikuga, et vestlus temale mingeid kindlaid ja selgeid vastuseid ei andnud. Samas loodab ta arutada teemat lähipäevadel edasi nii koalitsioonipartneritega kui ka Keskerakonna sees.

Pikem uudislõik kella 18.30 "Aktuaalses kaameras":

TAUST

USA-st saabunud peaminister Jüri Ratas ütles esmaspäeval Tallinna lennujaamas, et tema äraolekul on "mitteusalduse situatsioon" liikunud pigem halvemuse kui paremuse poole.

"Ma ütlesin eelmisel nädalal (riigikogu) infotunnis, et maaeluminister peab andma selgeid vastuseid, et tulla mitteusalduse situatsioonist välja. Kahjuks täna on see asi liikunud pigem halvemuse kui paremuse suunas," ütles Ratas ning lisas, et ta töötab ja pingutab selle nimel, et taastada töörahu koalitsioonis.

Järvik on omakorda öelnud, et maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ei sobi avalikku teenistusse, ja seetõttu taotleb ta kantsleri ametist vabastamist. Lõpliku otsuse tagandamise kohta peab tegema vabariigi valitsus.

Rahandusminister ja EKRE aseesimees Martin Helme ütles esmaspäeval koalitsiooninõukogu toimumise järel, et kui koalitsioonipartnerid survestavad Mart Järvikut maaeluministri kohalt lahkuma, siis "seda valitsust enam pole".

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas eelmisel nädalal väidetava huvide konflikti asjus kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel maaeluministeeriumi haldusalas toimuva asjus. Uurimine puudutab minister Mart Järviku nõunikuks olnud advokaat Urmas Arumäed, kes teatas hiljem ametist loobumisest.

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti teatas aga laupäeval, et nõuniku ametist skandaaliga lahkunud Urmas Arumäe andis minister Mart Järvikule soovitusi volituste osas PRIA-le kohtuasja ajamiseks.

Lisaks eelpool mainitule on süüdistused valetamises tabanud minister Järvikut ka seoses listeeriapuhangu teemaga.