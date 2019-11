Ratas tahab Järviku teemat veel arutada

"Ma kohtusin temaga. Et need kahtlused, mis on esitatud tema osas, et need küll minus tunnetust kuidagi ümber ei lükanud ega asjasse selgust ei andnud," tunnistas peaminister Stenbocki maja juurde kogunenud ajakirjanikele.

Küsimusele, kas Järvik jääb ametisse, vastas Ratas järgnevalt: "Eks seda tuleb siis arutada lähipäevadel koalitsioonipartneritega ja erakonnas sees."

"Nagu ma ütlesin, et eks me arutame seda koalitsioonipartneritega. Kui ma tulin teie ette, siis ma ütlesin, et need küsimused, mis on praegu õhus tema osas, siis ega see kohtumine minu jaoks vastuseid või usaldust ei tõstnud praegu," jätkas ta.

"Valitsus koosneb kolmest poolest. Kui üks läheb ära, on valitsus kukkunud. Peaministrina peab olema igaks hetkeks valmis. Aga ma pingutan selle nimel, et see koalitsioon jätkaks," kommenteeris ta varem EKRE avaldust, mille kohaselt valitsus Järviku lahkumise korral laguneb.

Küsimusele, kas Ratas soovitas Järvikule tagasiastumist, vastas peaminister, et vestlus kestis pool tundi ja ta ei kavatse hakata sellest detailset ülevaadet tegema. "Aga seda ma ütlen, et ega see vestlus selliseid kindlaid ja selgeid vastuseid mulle ei andnud."

Kui peaministrilt küsiti, kas maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti tuleks Järviku soovil teenistusest vabastada, kinnitas ta, et sellel neljapäeval seda küsimust päevakorda kindlasti ei tule.

Järvik teatas varem kohtumiselt lahkudes, et ta on endiselt minister. Mingeid lisakommentaare autosse istunud minister kohale saabunud ajakirjanikele ei jaganud.

Peaministri sõnavõtt Stenbocki maja ees täismahus:

Uudislõik kella 18.30 "Aktaalses kaameras":

TAUST

USA-st saabunud peaminister Jüri Ratas ütles esmaspäeval Tallinna lennujaamas, et tema äraolekul on "mitteusalduse situatsioon" liikunud pigem halvemuse kui paremuse poole.

"Ma ütlesin eelmisel nädalal (riigikogu) infotunnis, et maaeluminister peab andma selgeid vastuseid, et tulla mitteusalduse situatsioonist välja. Kahjuks täna on see asi liikunud pigem halvemuse kui paremuse suunas," ütles Ratas ning lisas, et ta töötab ja pingutab selle nimel, et taastada töörahu koalitsioonis.

Järvik on omakorda öelnud, et maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ei sobi avalikku teenistusse, ja seetõttu taotleb ta kantsleri ametist vabastamist. Lõpliku otsuse tagandamise kohta peab tegema vabariigi valitsus.

Rahandusminister ja EKRE aseesimees Martin Helme ütles esmaspäeval koalitsiooninõukogu toimumise järel, et kui koalitsioonipartnerid survestavad Mart Järvikut maaeluministri kohalt lahkuma, siis "seda valitsust enam pole".

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas eelmisel nädalal väidetava huvide konflikti asjus kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel maaeluministeeriumi haldusalas toimuva asjus. Uurimine puudutab minister Mart Järviku nõunikuks olnud advokaat Urmas Arumäed, kes teatas hiljem ametist loobumisest.

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti teatas aga laupäeval, et nõuniku ametist skandaaliga lahkunud Urmas Arumäe andis minister Mart Järvikule soovitusi volituste osas PRIA-le kohtuasja ajamiseks.

Lisaks eelpool mainitule on süüdistused valetamises tabanud minister Järvikut ka seoses listeeriapuhangu teemaga.