Kiik: võtmeküsimuseks on, kas Järvik suudab kahtlustused ümber lükata

"Õige on see, et mida varasemalt on mitmed koalitsioonipoliitikud välja öelnud -kui kahtlustused ja süüdistused tõele vastavad, ei saa ta kahtlemata jätkata. Seni pole maaeluminister peaministrit ja avalikkust suutnud veenda, et neil pole alust," rääkis Kiik esmaspäeval "Aktuaalse kaamera" otsestuudios.

Maaeluministri nõuniku Urmas Arumäe tegevust uurivad õiguskaitseorganid ja Kiige sõnul tuleb neil lasta rahus tegutseda. "Eks siis tuleb selgus. Meedias toodud kahtlustused ootavad selgitusi, kuid kahjuks me neid veel kuulnud ei ole," tõdes Kiik.

Kiik tunnistas, et tegemist on keerulise olukorraga ja peaminister tegeleb lahenduste otsimisega.

"Koalitsioonis on kombeks teravaid kohti läbi arutada, kuid praegu on võtmeküsimus, kas maaeluminister suudab talle tehtud etteheiteid ümber lükata või mitte. Kui ei suudeta, tuleb ka vastutada," sõnas Kiik.