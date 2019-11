ERR-i reitingud: vene valija toetus Keskerakonnale pöördus kasvule

Reformierakonda toetas novembris 30 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Kuu varem oli suurimal opositsiooniparteil toetajaid 32 protsenti. Kõrgeim oli Reformierakonna toetus augustis (34 protsenti), pärast seda on see tasapisi kahanenud.

Populaarsuselt teisel kohal oli novembris Keskerakond 23 protsendi suuruse toetusega, mida on võrreldes juunikuise madalseisuga (19 protsenti) nelja protsendipunkti võrra enam ja sisuliselt on see sama riigikogu valimiste tulemusega (23,1 protsenti).

Kui vaadata Keskerakonna toetusnumbri sisse, on seal toimunud üks muutus. Riigikogu valimistel ja selle järel kaotas Keskerakond oluliselt toetust mitte-eestlastest valijate seas, kuid novembris kasvas see 64 protsendini. Samas jääb see näitaja riigikogu valimiste eelsele ajale endiselt alla - jaanuaris oli peaministripartei toetus mitte-eestlaste seas 78 protsenti.

Kolmandal kohal on 17 protsendi suuruse toetusega EKRE. Samas suurusjärgus ehk 17,8 protsenti oli EKRE toetus ka riigikogu valimistel.

Väikese tõusu tegi novembris Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus, mis kerkis 11 protsendile. See on ka veidi parem näitaja kui valimistel saadud 9,8 protsenti.

Viiendal kohal on toetuselt parlamendiväline Eesti 200, keda toetas novembris seitse protsenti valijatest.

Valimiste järel alanud Isamaa toetuse langus sai jätku ka novembris - nüüd langes see päris valimiskünnise ehk viiele protsendile. Nii madal oli väikseima valitsuspartei toetus viimati detsembris 2018.

Valimiskünnise alla jääksid Eestimaa Rohelised kahe ning Elurikkuse Erakond ja Vabaerakond mõlemad ühe protsendi suuruse toetusega.

Kolme valitsuspartei kogutoetus oktoobris oli 45 ja kahel opositsiooniparteil 41 protsenti, kui aga viimasele lisada ka parlamendivälise Eesti 200 toetus, on valitsusse mittekuuluvate parteide kogutoetus 48 protsenti.

Turu-uuringute AS küsitles 31. oktoobrist kuni 12. novembrini 1019 inimest, neist 500 näost-näkku ja 519 veebipaneelis. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti. Täpsemaid numbreid saab lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee veebisaates erakondade toetusnumbreid sotsioloog Juhan Kivirähk ning ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.