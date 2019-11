Keskerakond hingab Tallinnas Reformierakonnale kuklasse

Võrreldes oktoobriga on Reformierakonna suur edu Tallinnas sulanud pea olematuks.

ERR-i tellitud Turu-uuringute küsitluse järgi toetas novembris Reformierakonda 30 ja Keskerakonda 28 protsenti Tallinna valimisõiguslikest kodanikest, kuu varem oli Reformierakonna toetus Tallinnas 38 ja Keskerakonnal 25 protsenti.

Kolmandal kohal on pealinnas Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14 ja neljandal EKRE 12 protsendiga. Kümme protsenti Tallinna valijatest annaks oma hääle Eesti 200-le. Isamaa, Roheliste jt erakondade toetused jääksid aga pealinnas alla valimiskünnise.

Regioonidest on Keskerakond kõige populaarsem endiselt Ida-Virumaal, kus oma eelistust väljendanud valijatest annaks neile hääle 48 protsenti. Kõigis ülejäänud regioonides kuulub esikoht Reformierakonnale, kuid lisaks Tallinnale on nende edu napp Lääne-Eestis, kus Reformierakonda toetab 30 protsenti ja EKRE-t 29 protsenti.

Suurim on Reformierakonna toetus Kesk-Eestis ja Põhja-Eestis (32 protsenti). Lõuna-Eestis on Reformierakonnal toetajaid 32 protsenti, kus üsna võrdse toetusega järgnevad Keskerakond 22 ja EKRE 19 protsendiga.

Vastaja vanus

Keskerakond onkõige populaarsem erakond 65-aastaste ja vanemate valijate seas: 65-74-aastastest toetab erakonda 31 protsenti, 75-aastastest ja vanematest 29 protsenti. Võrreldes oktoobriga on erakonna toetus pensioniealiste seas aga langenud – oktoobris toetas Keskerakonda 36 protsenti 65-74-aastastest ja 35 protsenti 75-aastastest ja vanematest.

Alla 65-aastaste seas on kõigis vanusegruppides esikohal Reformierakond.

Vastaja sugu

EKRE toetus on suurem meeste, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal aga naiste hulgas. EKRE-le annaks valimistel hääle 24 protsenti meestest ja 11 protsenti naistest, sotsiaaldemokraatide poolt hääletaks 14 protsenti naistest ja vaid kuus protsenti meestest. Teiste parteide puhul vastaja sugu nii suurt rolli ei mängi.

Eestlaste seas kuulub ülekaalukas esikoht Reformierakonnale (35 protsenti), teisel kohal on EKRE (19 protsenti). Keskerakonda toetas novembris 15 protsenti eestlastest. Sotsiaaldemokraate ja Isamaad toetavate eestlaste osakaal on vastavalt 11 ja kuus protsenti. Muust rahvusest valijate seas saavad Keskerakonna (64 protsenti) järel enim toetust sotsiaaldemokraadid (kaheksa protsenti) ja Eesti 200 (seitse protsenti).

Vastaja haridus

Alg- või põhiharidusega vastajate seas on esikohal Keskerakond (28 protsenti). Reformierakonna poolt hääletaks 23 ja EKRE poolt 21 protsenti keskharidust mitte omavatest valijaist. Ka Isamaa toetus on suurim just vähese haridusega valijate seas (11 protsenti).

Kesk või kesk-eriharidusega vastajate seas toetab Reformierakonda ja Keskerakonda võrdselt 26 protsenti, EKRE-t 21 protsenti.

Kõrgharidusega vastajate seas on Reformierakonna ülekaal mäekõrgune: neid toetab 38 protsenti. Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide reiting kõrgharidusega valijate seas on võrdselt 17 protsenti. EKRE poolt hääletaks vaid üheksa protsenti kõrgema haridusega valijaist, mis on pea sama suur osakaal kui Eesti 200 puhul (kaheksa protsenti).

Vastaja sissetulek

Keskerakonna toetus on kõige suurem kõige madalamas sissetulekugrupis - kuni 300-eurose sissetulekuga valijate seas on nende toetus koguni 42 protsenti. Esikohal ollakse ka 300-500 euro suuruse sissetulekuga vastajagrupis.

Alates 500-eurosest keskmisest sissetulekust pereliikme kohta kuus on populaarseim Reformierakond. Kõige jõukamas valijate grupis (üle 1000 euro leibkonna liikme kohta) toetab Reformierakonda koguni 44 protsenti valijaist.

Ka EKRE toetus on suurem pigem väiksema sissetulekuga valijate seas: kuni 300 euro puhul 20 protsenti, 401-500 euro puhul 21 protsenti. 1000 eurost suurema sissetulekuga valijaist hääletaks nende poolt 14 protsenti.