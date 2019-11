Novembris on erakondade toetus uuringufirma Kantar Emori küsitluse andmetel eelnevate kuudega võrreldes oluliselt muutunud: valitsuskriisi võbelustest on enim võitnud sotsiaaldemokraadid, kelle toetus oli viimati sama kõrge 2017. aasta oktoobris.

Kui täna toimuksid riigikogu valimised, saaks enim hääli Reformierakond, keda toetaks 27,7 protsenti valijatest (augustis toetas neid 41,1 protsenti eestlastest, oktoobris 31,7 protsenti), oravatele järgneb EKRE, keda toetaks 18,5 protsenti valijaist ning kolmandat-neljandat kohta jagavad Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid 16,2 protsendise toetusega, Isamaa reiting püsib 6,2 portsendi peal, selgub värskest Postimehe ja BNS-i tellitud Kantar Emori erakondade populaarsusküsitlusest.

Erakondade reitingud pani liikuma asjaolu, et viimase uuringu küsitlusperiood (7.–13. november) jäi täpselt maaeluministri Mart Järviku (EKRE) skandaali keskmesse, selgitas Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog.

Suurimad võitjad on selle küsitluse järgi sotsiaaldemokraadid, kes märtsikuiste valimiste järel opositsiooni langenuna on oma toetust järk-järgult kasvatanud ning tegid novembris tugeva 3,8-protsendise tõusu ja jõudsid samale pulgale peaministripartei Keskerakonnaga.

Voog märkis, et sotside hüppe teinud toetus pole niivõrd seotud nende endi tegevusega, kui sellega, et koalitsioonivastaste hääled on rohkem hajunud ning Reformierakond on meediakajastuses selgelt varju jäänud.

Võrdluseks: mida näitas ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlus

Eelmisel nädalal avaldas ERR Turu-uuringute AS-i küsitluse tulemused ning selle järgi toetas

Reformierakonda novembris 30 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Kuu varem oli suurimal opositsiooniparteil toetajaid 32 protsenti. Kõrgeim oli Reformierakonna toetus augustis (34 protsenti), pärast seda on see tasapisi kahanenud.

Populaarsuselt teisel kohal oli novembris Keskerakond 23 protsendi suuruse toetusega, mida on võrreldes juunikuise madalseisuga (19 protsenti) nelja protsendipunkti võrra enam ja sisuliselt on see sama riigikogu valimiste tulemusega (23,1 protsenti).

Kolmandal kohal on Turu-uuringute küsitluses 17 protsendi suuruse toetusega EKRE. Samas suurusjärgus ehk 17,8 protsenti oli EKRE toetus ka riigikogu valimistel.

Väikese tõusu tegi novembris ERR-i avaldatud andmetes Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus, mis kerkis 11 protsendile. Viiendal kohal on toetuselt parlamendiväline Eesti 200, keda toetas novembris seitse protsenti valijatest.

Valimiste järel alanud Isamaa toetuse langus sai jätku ka novembris - nüüd langes see päris valimiskünnise ehk viiele protsendile. Nii madal oli väikseima valitsuspartei toetus viimati detsembris 2018.