Norstati uuring: EKRE toetus langes aasta madalaimale tasemele

Viimaste nädalate sündmuste valguses on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetus valimisealiste kodanike seas langenud 14,5 protsendini, mis on EKRE-le selle aasta küsitluste madalaim näitaja.

Reformierakonda toetab 34,9 protsenti, Keskerakonda 24,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös sündinud küsitlusest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. oktoobrist 25. novembrini ning kokku küsitleti 4009 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Reformierakonna toetus püsib stabiilne ning nädalaga ei muutunud. Keskerakonna toetus on kõrgeimal tasemel pärast valimisi. EKRE on kahe nädalaga kaotanud oma toetusest 2,2 protsenti.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (9,5 protsenti) ning Isamaa (6,7 protsenti). Mõlema erakonna toetus oli pikalt langustrendis, mis praeguseks on peatunud. SDE toetus liigub kolmandat nädalat tõusvas joones ning Isamaa pikalt kestnud langus on peatunud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,3 protsenti vastajatest ning opositsioonierakondi 44,4 protsenti vastajatest.

Tulemuste esitlemisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.