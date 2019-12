Börsil algas Coop Panga aktsiatega kauplemine

Teisipäeval on Nasdaq Tallinna börsil Coop Panga aktsiate avaliku kauplemise esimene päev.

"Coop Panga avaliku pakkumise käigus aktsiaid ostnute arv on muljetavaldav. Tegu on läbi Balti börside ajaloo suuruselt kolmanda märkijate arvuga IPO-ga," ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots börsiteates.

Coop Panga aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) käigus märkisid ligi 11 000 investorit pea 33 miljonit aktsiat. Märkimistulemuseks kujunes seejuures 71 protsenti esialgu planeeritud maksimaalsest IPO mahust, milleks oli 46 miljonit aktsiat.

Coop Panga nõukogu kinnitas IPO mahuks 37,9 miljonit eurot ja aktsia hinnaks 1,15 eurot aktsia kohta.

"Lisaks täiendava kapitali kaasamisele sai seni kõigest 64 omanikule kuulunud pangast aktsiate avaliku pakkumise käigus ligi 11 000 aktsionäriga börsifirma," märkis Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.

"Ma usun, et Coop Panga aktsiast on saamas "rahvaaktsia". Luban Coop Panga töötajate nimel, et pühendume aktsionäridele antud lubaduste täitmisele ning viime lähiaastate kasvustrateegia lubatud mahus ellu," lisas Rink.

Coop Pank emiteerib 27 miljonit uut aktsiat ning omakapital suureneb 31 miljoni euro võrra. Summat kasutatakse panga kasvustrateegia elluviimiseks.

Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon andis 26. novembril Coop Pank AS-ile loa noteerida kuni 94,4 miljonit nimiväärtuseta aktsiat börsi põhinimekirjas.

Esialgu pidi kauplemine algama esmaspäeval. Suure märkijate hulga tõttu ei suutnud arveldusplatvorm kõiki märkimiskorraldusi plaanipäraselt reede öösel arveldada. Seepärast viidi esmaspäeval läbi kogu arveldustsükli vastavuskontroll ja kauplemise algus lükkus ühe päeva võrra edasi.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on 15 kontorit ja 28 pangapunkti üle Eesti. Pangal on 58 300 aktiivset igapäevapanganduse klienti.