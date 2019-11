Vilniuse Ülikool on uhke, et saab õpetada eesti keelt, ütles "Aktuaalsele kaamerale" rektor Arturas Žakauskas. Rektori sõnul on eesti keele õpetamine Vilniuse Ülikoolile väga oluline, sest see aitab arendada mõlema väikeriigi kultuuri.

Vilniuse Ülikooli eesti keele lektori Eve Raeste sõnul on ülikooli toetus eesti keele õpetamisele kogu iseseisvuse taastamise järgsel ajal olnud väga suur.

Kolmapäeval pärast renoveerimist taasavatud eesti keele auditoorium Vilniuse Ülikoolis on küll väike, aga eesti keele õpetamise vajadustele täiesti vastav.

Auditoorium on aga vaid osake Vilniuses eesti keele õpetamise suurest ning praeguseks juba üsna kaua kestnud tööst.

Ülikoolis on väike, kuid stabiilne hulk üliõpilasi õppinud eesti keelt juba 28 aastat.

"Õpilaskond on erinev. Aastate lõikes erinev. On olnud ka aegu, kus siin on õppinud 15 ja enamgi veel, praegusel hetkel on kokku 15 üliõpilast," rääkis Eve Raeste.

Vilniuse Ülikooli eesti keele üliõpilane Raimondas Liaugodas ütles, et talle meeldib see, kuidas eestlased laulavad. Ta peab eesti keelt raskeks, aga väga huvitavaks.



Ülikooli rektor loodab eesti keele õpetamist edaspidi laiendadagi. "Ma loodan, et Vilniuse Ülikool püüab kinni teised Lääne ülikoolid ja loomulikult laiendab ka eesti keele õpet. On ju õpetamine meie igapäevane töö," lausus Žakauskas.



Rektor loodab, et eesti keelt ei õpi mitte ainult Leedu tudengid, vaid ka Vilniuse Ülikooli õppima asuvad välistudengid.