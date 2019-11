Kevadel Keskerakonnast välja astunud riigikogu liige Raimond Kaljulaid teatas neljapäeval, et liitub Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE).

Kaljulaid ütles pressikonverentsil, et on vaadanud ringi, kohtunud paljude erakondade esindajatega ja jõudis veendumusele, et SDE saab kõige paremini vaba ja jõuka Eesti ülesehitamisega hakkama.

SDE esimees Indrek Saar tervitas Kaljulaidi liitumist ja lisas, et SDE ülesandeks on tagada, et majanduskasv jõuaks kõikide Eesti inimesteni.

Kaljulaid kirjutas ajakirjanike ees ka SDE-sse astumise avaldusele alla.

Nüüdseks on SDE-l riigikogus 11 häält, kuid vastavalt seadusele Kaljulaid fraktsiooniga ametlikult ühineda ei saa.

"Asun parem-vasakskaalal üsna täpselt keskel ning olen liberaal. Seega ei ole mul raske leida ühisosa mitmete parlamendis esindatud ja ka esindamata erakondadega," kirjeldas Kaljulaid septembris ERR-ile antud usutluses oma valikuid.

Keskerakonnast lahkumist põhjendas Kaljulaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) koalitsiooni võtmisega.

Raimond Kaljulaid kandideeris märtsikuistel riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas Tallinnas Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas, kus sai 7303 häält ja osutus valituks. Maikuistel Euroopa Parlamendi valimistel kogus ta üksikkandidaadina üle kogu Eesti 20 640 häält, mis oli küll paremuselt viies isiku tulemus, kuid ei taganud pääsu europarlamenti.