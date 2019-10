Raha hakatakse koguma majutusasutuste kaudu ja linna külastajaid ei tohiks see eriti mõjutada, kinnitasid "Aktuaalsele kaamerale" turismiarengubüroo juhid.

Praegu suureneb Läti pealinnas nii turistide kui ka hotellikohtade arv.

Turismimaks kehtib paljudes Euroopa suurlinnades. Lätis on seni tulnud tasuda kaks eurot Jurmalasse sissesõidu tasu päeva kohta, ülejärgmisest aastast peab tasuma ühe euro iga ööbimise eest Riia majutusasutustes, kuid kokku mitte rohkem kui 10 eurot. Alla 12-aastaste laste pealt tasu ei koguta.

Riia hotellide andmetel on praegu ööbimisi aastas kokku ligi 3,5 miljonit. Turismiarengubüroole laekuv raha peaks aga olema suurem, sest maksu plaanitakse koguda ka kodumajutajatelt.

"Maksu peaks tasuma mitte ainult hotellid, vaid ka need, kes üürivad oma ruume B&B, Booking või teiste internetiplatvormide kaudu," selgitas Riia turismiarengubüroo juhatuse esimees Guntars Grinvalds.

Turismimaksu kehtestamisel on Riias üks mõõde veel. Nimelt on turismiarengubüroo sattunud suurde korruptsiooniskandaali ja selle büroo tegevust uurib praegu korruptsioonitõrjebüroo. Ja tulevikus, kui turismimaksust hakkab laekuma raha, on mõeldud nii, et büroo eelarve moodustubki täielikult neist maksudest ja lisaraha linnalt pole büroole enam vaja.

"Eesmärk on tagada, et riialased enam turismiarengubüroo ülalpidamise eest ei maksaks. Peamiselt on meie töö ju meelitada Riiga välisturiste. Ja selle eest võiks maksta need turistid ise. Saksamaa, Venemaa, Eesti, Leedu ja Suurbritannia on meie peamised sihtmaad, seal tutvustame Riias toimuvat. Kutsume külalisi Riiga. Seegi on osa meie eelarvest," sõnas Grinvalds.

Läti hotellide ja restoranide assotsiatsioon on palju aastaid olnud maksu kogumise vastu, nüüd jäädi lõpuks nõusse.

"Leiame, et turismimaks külastajaid eriti ei mõjuta. Kuid hotellidel tuleb loomulikult juurde raamatupidamistööd - maks tuleb ju koguda, tulud kokku arvutada ja suunata linna eelarvesse," lausus Läti hotellide ja restoranide assotsiatsiooni president Janis Pinnis.

Riias avatakse üha uusi hotelle, kuid suurürituste ajal võiks majutuskohti olla veel rohkem. Majutuse käibemaks on Lätis praegu 12 protsenti ehk pisut enam kui Eestis.