Iron Maideni laulja sai Helsingi Ülikooli audoktoriks

Filosoofiateaduskonna audoktoriks nimetati Dickinson juba kevadel, kui audoktori tiitli sai veel kaheksa välismaalast, kuid tookord ei olnud lauljal võimalik Soome tulla ja seega korraldati talle nüüd eraldi väike tseremoonia, kirjutab Helsingin Sanomat.

61-aastane Dickinson oli sel nädalal Soomes ka kui ettevõtja, kes Oulus toimuval konverentsil sõnavõtuga üles astus.

Helsingi Ülikooli teatel anti audoktori tiitel Dickinsonile tema mitmekülgsete oskuste eest.

Mehe näol on tõepoolest tegu "kaasaegse renessansiinimesega". Ta on õppinud Londoni Ülikooli Kuninganna Mary Kolledžis ajalugu ning nooruses tegeles ta tõsiselt vehklemisega osaledes rahvusvahelistel võistlustel ning jõudes Briti meistrivõistlustel 7. kohani. Hiljem on ta ettevõtjana asutanud ka enda vehklemisvarustuse kaubamärgi.

1990. aastatel tekkis Dickinsonil aga lennundushuvi ja peagi omandas ta reisilennuki piloodi kutsetunnistuse. Lennufirmas Astraeus oli ta näiteks regulaarselt Boeing 757 piloodiks. Hiljem hakkas ta aga ise lennufirma omanikuks, kusjuures alles sel sügisel muutis tema ettevõte Cardiff Aviation nime Caerdaviks ning teatas laienemisplaanidest.

Loomingu vallas on Dickinson lisaks muusikale avaldanud kaks romaani ja stsenaariume ning juhtinud tele- ja raadiosaateid. Ettevõtjana on ta silma paistnud ka õlletootjana.

2011. aastal nimetas Dickinsoni muusika audoktoriks tema alma mater ehk Londoni Ülikooli Kuninganna Mary Kolledž.

Fotod Helsingi Ülikooli kantsleri Kaarle Hämeri Twitteri-kontol:

The conferment ceremony of the Faculty of Philosophy at @helsinkiuni continued 13th November by an extra event in which honorary doctor Bruce Dickinson @BruceDForever received his doctoral hat and sword symbolising academic freedom and truth. pic.twitter.com/CWTyHfbcUn