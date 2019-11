Obama ei maininud Washingtonis peetud üritusel ühtegi demokraati nimepidi ega kritiseerinud konkreetseid poliitikaettepanekuid. Siiski kutsus ta oma erakonnakaaslasi pöörama tähelepanu valijatele sellistes küsimustes nagu tervishoid ja immigratsioon, edastas BBC.

Demokraatidel, sõltumatutel ja mõõdukatel vabariiklastel ei pruugi ilmtingimata olla samasugused vaated nagu "teatud vasakpoolsetel Twitteri-feedidel" või "meie erakonna aktivistide tiival", manitses Ühendriikide endine riigipea.

Obama õpetussõnad tulevad vähem kui kolm kuud enne seda, kui demokraadid alustavad veebruaris presidendivalimiste eelvalimisi. Tema manitsuses võib näha etteheidet demokraatide presidendikandidaadiks pürgivatele senaatoritele Bernie Sandersile ja Elizabeth Warrenile, keda peetakse erakonna nominatsiooni püüdlejate seas vasakpoolseimateks.

Mõlemad on kutsunud viima Ühendriikides läbi kaugeleulatuvaid poliitilisi ja majanduslikke muutusi, muuhulgas kaotama eratervisekindlustuse ja dekriminaliseerima ebaseaduslikud piiriületused.

"Keskmine ameeriklane ei arva, et me peame süsteemi täielikult lammutama ja ümber tegema," sõnas endine riigipea.

Aastatel 2009–2017 presidendina töötanud Obama sõnul on USA tervikuna demokraatide kandidaatidest vähem revolutsiooniline.

"Isegi kui me propageerime uusi asju ja oleme oma visioonis julged, peame jääma kahe jalaga maa peale," lausus endine riigipea.

Demokraatide presidendikandidaadiks pürgib praeguse seisuga 18 inimest ja erakond alustab eelvalimistega veebruaris.

Obama püüdis ka rahustada paljusid demokraatide valijaid, kes kardavad, et eelvalimistel osalejate suur arv teeb erakonnale karuteene, kuna vabariiklaste poolel on president Donald Trumpi ees tee vaba ja tal on ette näidata suur hulk kogutud kampaaniaraha.

"Need, kelles tekitavad stressi intensiivsed eelvalimised, pean teile meelde tuletama, et minul olid väga intensiivsed eelvalimised," lausus endine president, meenutades oma kohati teravaks kujunenud heitlust Hillary Clintoniga 2008. aastal.

"Ma olen kindel, et saame protsessi tulemusena kandidaadi, keda on proovile pandud," ütles Obama.