"See on tavaliselt hetk optimismiks... Kuid olgem ausad: see aasta on Ameerika olnud kõike muud kui normaalne," seisis demokraat Elizabeth Warreni kampaaniameeskonna poolt osaliselt avaldatud kõnes. Warren peab oma kõne Bostoni kirikus, kus organiseeriti 1773. aasta revolutsioonilist Bostoni teejoomist.

Viimased kolm aastat vabariiklasest presidendi Donald Trumpi all on olnud "kaootilised ja koledad", seisab kõnes. Samuti sarjab Warren oma rivaale, kelle hinnangul on tema "rikaste maks", universaalse tervishoiusüsteemi kava ja muud plaanid tsentristidest ja kahevahel olevale valijaskonnale liiga radikaalsed.

"Miljardäridel, firmajuhtidel ja nende eelistatud presidendikandidaatidel on üks selge eesmärk: veenda sind, et kõik, mis sa ette kujutad, on võimatu. Veenda sind, et reform on lootusetu. Veenda sind, et kuna keegi pole puhas, pole mõtet üritada midagi paremaks muuta," seisab kõnes.

Viimase lausega viidatakse Warreni ja teise demokraadist võimaliku presidendikandidaadi Pete Buttigiegi tülile, mis puhkes pärast seda, kui Warren süüdistas Buttigiegi jõukate doonoritega tuluõhtute korraldamises. Buttigiegi sõnul korraldas Warren senaatorina samasuguseid üritusi. Warren väidab, et ta on muutunud.

Bernie Sanders peab aastalõpu pressikonverentsi ning peo Iowa osariigi pealinnas Des Moines'is. Iowas korraldab mitu aastalõpupidu ka New Jersey senaator Cory Booker.

Ärimees Andrew Yang on kutsunud oma toetajad südaööks peole New Hampshire'is. Minnesota osariigi senaator Amy Klobuchar esineb New Hampshire'i osariigis pärastlõunal ja samuti viib kampaaniaüritust osariigis läbi Colorado osariigi senaator Michael Bennet.

Iowas ja New Hampshire'is toimuvad esimesed demokraatide eelhääletused.

Endine asepresident Joe Biden oli New Hampshire'is kampaaniaüritusel esmaspäeval, kuid teisipäevaks tal üritusi kavas pole.

Samuti ei esine 31. detsembril avalikult ka Pete Buttigieg.

Endine Massachusettsi kuberner Deval Patrick osaleb 1. jaanuaril jumalateenistusel Lõuna-Carolinas Charlestonis asuvas kirikus, kus 2015. aastal lasti maha üheksa mustanahalist.

USA presidendivalimised toimuvad 3. novembril 2020.