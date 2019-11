Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja Tallinna Kolde puiestee riigigümnaasiumi õppehoone arhitektuurivõistluse. Koolimaja on kavandatud kokku 1200 inimesele: 1080 õpilasele ja 120 õpetajale ning teistele töötajatele.

Aadressile Kolde pst 67a rajatava koolihoone netopind on ca 7900 ruutmeetrit. Võistlusala asub Põhja-Tallinna linnaosas Pelgulinna asumis ning ümbruskonnas on elamud, politseijaoskond ja ühiskondlikud hooned.

Nimetatud kinnistu hoonestamine on planeeritud järk-järgult. Esimeses etapis ehitatakse kinnistu Kolde pst poolsesse ossa riigigümnaasiumi õpperuumid ja spordisaal. Teises arendusetapis on soov lisada kinnistule ühiskondliku funktsiooniga hooneid, et pakkuda piirkonnas puhke- ja sportimisvõimalusi.

Haljastuse kavandamisel tuleb arvestada sellega, et riigigümnaasiumi tuleb muu hulgas keskkonnasuund ning haljastus annab koolikeskkonnale olulist lisaväärtust. Selleks planeeritakse kinnistu lõunaküljele praeguse liigniiske võsa asemele keskkonnateemaline õppe-, näidis- ja võistlusala.

Hoone energiatõhusus peab vastama liginullenergiahoonele esitatud nõuetele. Õppehoone peab olema madala energiakasutusega ja arvestama säästvate tehnoloogiate kasutamist. Hoone peab olema võimalikult säästliku ja keskkonnasõbraliku ehitus- ja viimistlusmaterjalide valiku ja ehitustehnoloogiaga ning olema lihtne hooldada. Hoone konstruktiivses lahenduses soovitakse eelistada puitu.

Riigigümnaasiumi õppehoone ideekavanditelt ootavad võistluse korraldajad kunstilist kvaliteeti, funktsionaalsust ja vastavusust võistlusülesandele. Lisaks planeeringulist lahendust ja sobivust ümbritsevasse linnaruumi.

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuuluvad Indrek Riisaar haridus- ja teadusministeeriumist, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhitekt Kaidi Põldoja, Eesti Arhitektide Liidust Kaire Nõmm, Andres Lember ja Markus Kaasik.

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 16. jaanuar 2020. Ideekonkursi preemiafond on kokku 36 000 eurot.