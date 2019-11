Selgus Mustamäe riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitja

Tallinasse Akadeemia tee 25 aadressile rajatava Mustamäe riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis büroo Arhitekt Must ideekavandiga "Kuppelmaastik".

Ideekavandi autorid on Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Katrin Vilberg ning Lisett Laurimäe, teatas Riigi Kinnisvara AS.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on esimese Tallinnasse rajatava riigigümnaasiumi eesmärk lisaks kvaliteetse gümnaasiumihariduse andmisele populariseerida ka loodus- ja täppisteadusi, infotehnoloogiat ja ettevõtlikkust ning seetõttu on ka sobilik asukoht Mustamäel Tallinna Tehnikaülikooli ja valdkonnas tegutsevate ettevõtete läheduses.

"Žürii hinnangul on võidutöö eeliseks kahe mahuna kavandatud lahendus, kus kärarikka spordihoone omaette maht ei sega igapäevast õpikeskkonda, vaid loob koos vaheruumiga uue ühtse keskkonna. Toredaks maastikuliseks lisaks on Akadeemia tee äärne lineaarpargi ettepanek," ütles Riigi Kinnisvara projektidirektor ja konkursi koordinaator Raivo Toom.

Arhitektuurikonkursi teine koht läks ideekavandile "Mumm", mille esitas konkursile arhitektuuribüroo Salto ning autoriteks on Ralf Lõoke ning Martin McLean.

Kolmanda koha saavutas ideekavand "Emmental", autoriteks Mihkel Räni Raev, Lauri Läänelaid, Raul Kalvo ja Tõnis Savi Inphysica Technonolgy OÜ-st ja ACB OÜ-st.

Ergutuspreemia võitsid ideekavandid "Ruut", autoriks Koit Ojaliiv arhitektuuribüroost Kuu ning "Siug" arhitektuuribüroo Molumba ning autorid Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ning Tamara Nesic.

Koolihoone netopinnaks on koos võimlaga ligikaudu 7900 ruutmeetrit. Hoonesse on planeeritud kohad 1080 õpilasele, õpetajaid ning muud personali 120. Teises etapis on ette nähtud laiendus esimese etappi toetavate ruumidega, millega koos suletud brutopind 16 000 ruutmeetrit.

Mustamäe riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi žüriisse kuulusid esimees Indrek Riisaar haridus- ja teadusministeeriumist ning liikmetena Tallinna linnaplaneerimisameti arhitekt Paco-Ernest Ulman, Eesti Arhitektide Liidu arhitektid Reet Valk, Rasmus Tamme ja Margus Maiste.

Ideekonkursi preemiafond on kokku 36 000 eurot. Esimesele kohale on ette nähtud 12 000 eurot, teisele kohale 9000 eurot ja kolmandale 6000 eurot. Ergutuspreemiaid anti välja kaks ning kokku summas 9000 eurot. Võistluse tähtajaks esitati 10 ideekavandit.

Järgmisena korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjaga. Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.