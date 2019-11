Riigikogu kultuurikomisjon jõudis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusi arutades ummikusse ning otsuste tegemine lükkub edasi. Komisjoni liikmed ei mõista, miks tahetakse kõigi õpilaste jaoks muuta ühiskonnaõpetuse eksam põhikooli lõpus kohustuslikuks, kui selle alusel on seni kodakondsust taotlenud vaid 15 last.

Kultuurikomisjoni liikmete laudadel oli haridusministeeriumi ettepanek teha ühest eelnõust kaks ehk arutada põhikooli lõpueksmite saatust eraldi kodakondsuse taotlemist puudutavast osast.

"Ma saan aru, et koalitsioonis on kokku lepitud, et kodakondusteemaga minnakse kiireloomuliselt edasi ja põhikooli lõpueksamite teema jääb kultuurikomisjoni sahtlisse oma aega ootama," kommenteeris riigikogu kultuurikomisjoni asendusliige Liina Kersna (RE).

Kersna lisas, et kui see seadusemuudatus võetakse 1. jaanuariks vastu, saavad kõik üheksanda klassi õpilased endale juurde ühe kohustusliku eksami, mis on ühiskonnaõpetus. Need, kel pole kodakondsust, saaksid pärast selle eksami tegemist kodakondsust taotleda.

"Täna on nii, et põhikooli lõpetaja peab tegema kolm eksamit: eesti keele eksami ja matemaatikaeksami kohustuslikuna ja vähemalt ühe eksami valikeksamina. Enamasti valitakse võõrkeel, aga 23 protsenti valis ka ühiskonnaõpetuse eksami," ütles Kersna.

Ehk seni sai seda eksamit teha vabatahtlikult. Eksami kohustuslikuks muutmist ei peetud komisjonis põhjendatuks.

"Ka praegusel hetkel olemasoleva süsteemi juures saab taotleda juhul, kui antud õpilane tahab saada kodanikuks," selgitas riigikogu kultuurikomisjoni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits.

Haridusminister Mailis Reps tunnistas, et ta ei oska veel vastata, kas lapsed saaks tõepoolest ühe kohustusliku eksami juurde.

"Kahjuks ma ei oska teile veel vastata sellele. Need nüansid jäid täna veel lahti rääkimata ja ebaselgeks. Kuidas täpselt see saab olema, seda oskan homme öelda," lubas Reps.

Lapsi, kes ühiskonnaõpetuse eksamit seni kodakondsuse saamiseks teinud on, leidub vaid käputäis.

"Viimastel aastatel on see veidi suurenenud. Kui ma ei eksi, siis on ta olnud üle kümne-viieteistkümne," väitis Reps.

Pärast tund aega hiljem toimunud koalitsiooninõukogu koosolekut selgus, et teisipäeval eelnõu muutma ei hakata. Viktoria Ladõnskaja-Kubits ütles, et erinevalt ministristri seisukohast pole koalitsioonis muudatuse asjus üksmeelt.