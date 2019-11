Tallinna hipodroomi alale plaanitud kinnisvaraarendusprojekt on palju aastaid varjusurmas olnud, kuid eelmisel aastal ütles Alfa Property juhatuse liige Jaanus Mikk, et loodab 2019. aastal taristu rajamisega alustada. Seda ei ole siiski tehtud.

"Sellel aastal me ei jõua rajama hakata, aga järgmisel aastal tahame seda küll teha," rääkis Mikk teisipäeval ERR-ile.

Tema sõnul pole neil praegu ehitusluba ja viivituste taga on linna märkused ettevõtte projektilahendustele. Nüüd on arendaja nende kallal töötanud ja ekspertiishinnanguid võtnud ning läheb tagasi linna jutule.

See, kas hoonete mahud jäävad varem plaanitule vastavaks, sõltub teatud kinnistutele rentnike leidmistest. Mikk märkis, et mahud kindlasti ei kasva, aga võivad mõnes positsioonis väiksemad olla.

"Põhimõtteliselt läheme sama detailplaneeringu kava järgi edasi, aga kas me kõik kohe samas mahus välja saame müüa, see on teine asi," lisas ta.

Arendaja sõnul algab ehitus tuleva aasta teises pooles, kuid siis ei hakata veel rajama hooneid, vaid infrastruktuuri. Hoonete osas ei osanud Mikk mingeid tähtaegu välja käia, kuna enne infrastruktuuri ehitusloa saamist ei anta ka hoonete ehitamiseks luba, üks sõltub teisest ja kõik on tema sõnul üsna raskesti prognoositav.

Alates 1923. aastast Paldiski maantee 50 tegutsenud hipodroom kolib arenduse tõttu Tallinnast Saue valda.

"Saue vallaga on nii, et meil käib raja projekteerimine ja detailplaneeringu algatamise taotlus on valda sisse antud, ootame sellel kuul, et vald algataks detailplaneeringu," rääkis Mikk. "Tahame, et traavivõistlused ei katkeks, me ikkagi saame uue raja enne valmis, kus oleks võimalik võistlusi korraldada, et ei tekiks auku vahele. See on meie idee."

Alfa Property OÜ enamusosalus kuulub Jaan Manitskile. 19-hektarilise maa-ala detailplaneering näeb ette, et aadressile Paldiski maantee 50 ehitatakse kahe- kuni 13-korruselised hooned. Kõrgemad majad tulevad Paldiski maantee äärsetele kruntidele, mis jäävad vanalinna vaatekoridorist väljapoole.

Lisaks kortermajadele on piirkonda kavandatud ka büroopinnad, lasteaed-perekeskus, spordikeskus jpm.