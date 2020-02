Vallaleht Saue Valdur kirjutab, et krundi omanikfirma Alfa Property on planeerinud Põhja-Tallinna serval asuvale hipodroomi krundile uut elu- ja ärikeskust: büroopinnad, spordikeskus, kortermajad.

"Esimesena läheb ilmselt 2021. aastal töösse Elisa peakontori uus maja ja

neli korterelamut, kohe Paldiski maantee ja Merimetsa tee äärde," ütles ettevõtja Jaanus Mikk.

Sellele hoonele on arhitektuurikonkurss juba lõppenud ja käib detailplaneeringu menetlemine.

Paralleelselt arendab uut hobuvõistluskeskust Saue valda Tuula külla OÜ Hipodroom. 25-hektariline krunt asub Tuula külamajast lõuna poole põllumaal.

"See on pisut suurem kinnistu, kui meil praegu linnas on. Annab võimaluse rajada senisest suuremad koplid hobustele," ütles Mikk, kes on nii OÜ Hipodroom kui Alfa Property juhatuse liige.

Algselt oli plaan teha uus hipodroom hoopis Saku valda, aga sealsel kinnistul

oli turbapinnas, mis teinuks raja ehitamise mitu korda kallimaks, kirjutas vallalaht.

Mikk ütles, et esimese hooga rajatakse rada ja tallid. "Rada saab olema pikkusega 1000 ja laiusega 18 meetrit, keskel muruväljak koos tiigiga. Rajad on kruusakattega ja nende ehitamine on sarnane tee-ehitusele, liialt tüli ja müra ei tohiks see küla jaoks tähendada. Pealegi asub kinnistu suhteliselt maantee ääres ja küla ühes servas, küla ennast ei hakka kindlasti täiendav liikluskoormus rõhuma," kirjeldas ta.

Tribüünikohti tema sõnul liiga palju ei looda, kohapeal käib laupäevaseid võistlusi vaatamas vast sadakond inimest, ülejäänud naudivad otseülekannet läbi interneti.

"Kuna raja tegemisel jääb pinnast üle, siis oleme kavandanud tribüünid loodusliku kallaku sisse, mis omakorda toimib tõkendina küla ja hipodroomi vahel," selgitas

Mikk. Ehitustööd algavad juba sel kevadel.

Hipodroomil saab oma üritusi pidada ka külarahvas

Rada ise on kinnine territoorium, aga keskel olevat väljakut saab kasutada mitmeteks sportmängudeks. "Kui küla tahab seda kasutada, siis on see loomulikult võimalik," lubas Mikk.

Hiljem on kavas rajada ka üks väike ärihoone, mille osas detailplaneeringu

menetlemine praegu käib. Sinna tulevad vaatajakohad, toitlustuspind. Kuna

hipodroomi pidajad ise kohvikut opereerima ei hakka, nähakse koostöö võimalust just kohaliku külaseltsiga.

"Me heameelega telliksime selle osa küla enda aktiivsete inimeste käest sisse,"

nentis Mikk. Lisaks luuakse tema sõnul paarkümmend töökohta,

külaelanikud saaksid leida tööd näiteks nii tallipoistena kui õppida välja huvi korral ka treeneriteks.

Tõsistest võistlustest meelelahutuseni Tuulasse kolib ligi 80 hobust. Loomad kuuluvad kõik eraisikutele või firmadele, Tallinna hipodroomil endal hobuseid ei ole. "Kui nüüd saame uued korralikud tingimused, võib loota loomaomanike huvi kasvu," väljendas Mikk optimismi.

Hipodroom on täiesti isemajandamisel, mingisugust riiklikku toetussüsteemi sel

pole. Seega on tallikohad ja hobuste hooldamine osa hipodroomi majandustegevusest. Lisaks finantseeritakse seda totalisaatori tuludest.

Eesti turg on üsna väike,kümmekond treenerit ja sadakond võistlushobust.

Seega on suur osa ka välismaa võistlejatel ja huvilistel. Võistlemas käiakse Lätist,

Leedust, Soomest ja Rootsist, totalisaatori süsteem on osa suurte riikide süsteemidest, partneriks on Euroopa suurim – Prantsusmaa totalisaator PMU.

Sealt tuleb ka enamus tuludest. "Igal pühapäeval on ühes jooksus

Prantsusmaal suur jackpot 500 000 eurot minimaalselt, seal saavad ka kõik vähemalt 18-aastased eestlased mängida." rääkis Jaanus Mikk.

Võistlused on paar korda kuus, aga aeg-ajalt tehakse ka suuremaid peresündmusi, näiteks tähistatakse vastlapäeva. Lisaks on üks

hipodroomi tegevussuundadest üritusturundus - ettevõtete suvepäevad või motivatsiooniüritused.