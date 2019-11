Tartu ülikooli professor ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Marju Lauristin ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et ministri poolt oma meeskonna loomine ministeeriumis on tagasiminek parteilise diktatuuri juurde. Ta täpsustas, et soovi politiseeritusele on näha nii riiklikus kui kohaliku tasandi valitsemises.

Vähem kui kaks kuud tagasi valis Keskerakond endale Tartu piirkonna uued juhid. Uus meeskond eesotsas Jaan Tootsiga teatas, et nad kutsuvad oma senised abilinnapead tagasi. Etteheide oli see, et Monica Rand ja Madis Lepajõe keskenduvad liigselt linna juhtimisele, mitte erakonna eesmärkide saavutamisele. Samas linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) ütles, et tema on abilinnapeade tööga väga rahul.

"Siin on toimunud niisugune halb nihe ja see on nihe tagasi sinna, kus me olime Nõukogude ajal, kus öeldi, et partei määrab kõik. Tegelik võim on partei käes ja kõik muud igasugused asutused täidavad ainult seda, mis on partei otsustanud," kommenteeris Lauristin.

Lauristin meenutas, et kui Eestis hakati üles ehitama oma riigisüsteemi, siis kohe läks käiku põhimõte, et tuleb teha selge vahe, kus on poliitiline võim ja kus on haldusjuhtimine.

"See, et ametnik peab olema ekspert, asjatundja ja otsustes sõltumatu, et ta ei saa teha valet otsust sellepärast, et teda sunnitakse, ta ei saa käituda ei seadusevastaselt ega ka mingisuguste loodus- või majandusseaduste vastaselt, sellepärast, et teda poliitiliselt sunnitakse... Ilma sellise sõltumatuseta, ilma ametniku pühendumuseta asjale, mitte truudusele oma erakonnale ei ole tagatud ei riigi ega ka linna normaalne toimimine," selgitas Lauristin.

"Ja nüüd me olemegi Tartus olukorras, kus linnavolikogu on valinud abilinnapead ja linnapea ütleb, et abilinnapead tegutsevad professionaalselt ja nad võivad edasi töötada. Ja siis tuleb uus partei piirkonna juht koha peale ja ütleb, et tema teeb oma meeskonda. Et need abilinnapead ei ole parteile sobivad ja tema võtab need siit nüüd ära nagu nupud malelaualt. Ja see on täpselt see, mida kommunistlik partei tegi Nõukogude ajal," näitlikustas Lauristin.

Ta tõdes, et sama on näha ka riigi tasemel. "Kui ma vaatasin seda debatti, mis oli "Esimeses stuudios", kus EKRE esindaja Siim Pohlak ütles, et ta peab väga õigeks, et kui minister tuleb, et siis tema teeb oma meeskonna, mõeldes oma meeskonna all seda, et vahetatakse kõik ametnikud välja partei sõdurite vastu, siis põhimõtteliselt see on tagasipöördumine parteilise diktatuuri juurde," lausus Lauristin.

Siim Pohlak astus "Esimeses stuudios" üles 13. novembril toimunud parlamendierakondade debatil. "Suures pildis, et kui tuleb uus minister, oleks igati loogiline, et ta moodustab võib-olla uue meeskonna. Mõni mees, kes Urmas Kruuse ajast seal ministeeriumis on, võib-olla ei soovigi tegelikult sisimas koostööd teha. /.../Mina näen, et see ei ole halb. Kui minister soovib moodustada oma meeskonda, kellega hakata oma asju nägemust ellu viima," ütles Siim Pohlak saates.

Lauristini sõnul käib ka valitsuse moodustamisel täpselt sama põhimõte, et võim on preemia. Lauristini sõnul tuleks selgeks teha kust lõpeb poliitiline võim avalikus ametis.