Põlluaas Rõivasele: saage üle sellest, et praegune valitsus ei vii ellu teie poliitikat

ETV saates "Esimene stuudio" vaidlesid EKRE liige, riigikogu esimees Henn Põlluaas ja reformierakondlasest parlamendisaadik, endine peaminister Taavi Rõivas. Saade kulges vastastikuse süüdistamise tähe all.

Rõivas ütles saates, et tema hinnangul ei ole praegune valitsus midagi sisulist korda saatnud. "Kui ma võtan teie lubadused valimistest ja vaatan, mis on reaalsed teod, siis ma näen ainult edasilükkamisi, eelarvemiinust, ma näen väga palju asju, mis on ära jäänud. /.../ Poole ulatuses õnnestus ellu viia alkoholiaktsiisi osaline langetamine," ütles Rõivas.

Tema sõnul on opositsiooni ülesanne leida üles koalitsiooni tehtavad vead ja neile tähelepanu juhtida. "Loomulikult opositsiooni töö on palju ebamugavam selles mõttes, et peabki rääkima sellest, mis on halvasti. Kes meist tahaks kritiseerija olla. Ma olen täiesti kindel, et Reformierakond on valitsuserakonnana oluliselt tugevam kui opositsioonis, aga saame ka opositsiooni tööga hakkama. Paraku on tõesti nii, et praegune valitsus aitab meid selles väga tugevalt," rääkis ta.

Põlluaas omakorda leidis, et Reformierakonna valitsused ei ole midagi teinud. "Kui me võtame teie lubadused erinevatest valimisperioodidest, siis võib ju öelda ka, et mitte midagi te ei teinud, teie programm kuskile ei jõudnud. Kogu sinu valitsuse idee oli lihtsalt tiksumises, sest Eesti oli ju valmis, vajas ainult peenhäälestust, mingeid uusi häid ideid ei olnud," ütles Põlluaas ja lisas, et valitsuses ei saa ükski erakond ainult oma poliitikat ellu viia, vaid tuleb kompromisse teha.

Mõlemad saatekülalised kinnitasid, et nad ei naudi poliitikategemist n-ö kaevikutes. Rõivas ütles, et poliitikud peavad pidama debatti selle üle, mis on päriselt tähtis. "Me tahame rääkida rohkem suurtest asjadest, mis Eestit edasi viivad, tulevikuplaanidest."

Põlluaas nõustus, et debatt on tähtis, kuid tema sõnul see ei saa põhineda süüdistusel, et üks pool teeb kõike ainult õigesti ja teine pool kõike ainult valesti.

"Saage lõpuks üle sellest ja saage aru sellest, et tänane valitsus ei vii ellu Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikat, vaid justnimelt selle koalitsiooni poliiitikat ja sellega tasuks leppida. Võib-olla see annaks siis võimaluse ka koostööks ja sisukaks mõttearenguks," ütles Põlluaas Rõivasele.

Nii Põlluaas kui ka Rõivas tunnistasid, et EKRE ja Reformierakonna majanduspoliitika on väga sarnane, kuid erinevused on väärtustes.

Rõivase sõnul tundub talle, et praeguse valitsuse koostöö ei ole enam nii hea nagu alguses. Põlluaasa sõnul on see kõigest Reformierakonna unistus ja valitsus töötab väga hästi. "Loomulikult, meil on erinevaid arusaamu ühes ja teises küsimuses, aga ma olen kuulnud nende meie kolleegide käest, kes on olnud Reformierakonnaga varem valitsuses, et sellist koostööaldist õhkkonda ei ole varem olnud," lisas ta.

"Mina loodan, et see töine õhkkond nii, nagu teie seda mõistate, lõpeb mingil hetkel ära ja me saame päriselt hakata Eesti elu edasi viima," vastas Ratas.