Kolmapäeval kohtusid kalatootja M.V.Wooli esindajad riigikogu maaelukomisjoniga, et arutada listeeriaskandaali ümber toimuvat ja ettevõtte edasisi samme. Komisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul on kogu juhtumit halvasti käsitletud.

Tamm ütles BNS-ile, et kogu protsessi poleks mitte kunagi pidanud välja mängima avalikkuse pilgu all nii nagu see on siiani toimunud ja selle tulemusel on saanud kannatada nii tarbijate enesekindlus kui ka Eesti maine maailmas. "Kedagi pole vaja tegelikult karistada ja nüüd tuleb lihtsalt vaadata, kuidas edasi minna," nentis Tamm.

Tamme sõnul tekitas komisjonis hulganisti hämmingut ka see, et iseseisvad laborid on andnud täiesti vastukäivaid tulemusi. "Kavas on mitmed täiendavad kohtumised, näiteks veterinaar- ja toiduametiga," ütles Tamm ja lisas, et komisjon hakkab kohtumisel käsitletut edasi arutama.

Komisjoni esimehe sõnul esitles M.V.Wool ühtlasi endapoolse plaani oma tehaste puhastamiseks bakterist, kuid ei avaldanud täpsemaid detaile.