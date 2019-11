M.V.Wool esitas veterinaar- ja toiduametile (VTA) tegevuskava, mis näeb ette ajutist tootmise peatamist 2020. aasta alguses põhjalikuks suurpuhastuseks, teatas ettevõte.

Tegevuskava kohaselt on M.V.Wool valmis kuni kolmeks nädalaks peatama tootmise M.V.Wooli Harku tehases 15. jaanuaril 2020 ning Vihterpalu tehases 5. veebruaril 2020. Kava näeb ette klientide teavitamist minimaalselt üks kuu ette ning sellega seoses teatud toodete tarne peatamist antud perioodiks.

M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool ütles, et täpne tegevuskava selgub peale M.V.Wooli Harku tehasest 23. oktoobril võetud proovide sekveneerimist ehk tüve määramist.

VTA asejuhataja Olev Kalda ütles ERR-ile, et esitatud tegevuskava on menetluses. "Hetkel meil ei ole otsust selles osas, kas me ettevõtte tegevuse peatame või mitte. /.../ Kõik muud asjaolud, mis on seotud võimaliku otsusega järgnevate meetmete osas, on veel otsustamisel. Hetkel ei ole seda otsust veel tehtud, et millist meedet ja millal me kohaldame lisaks juba praegu kohaldatud nulltolerantsile," märkis Kalda.