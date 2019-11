VTA asejuht: listeeriaprobleemi päevavalgele toomise eest tuleb tänada taanlasi

Tänavu märtsis kuulutas Taani veterinaaramet M.V. Wooli tooted ohtlikuks. "Siinkohal peab taanlasi tänama küll, et nad tõid selle probleemi päevavalgele," sõnas Kalda. Samas ei saa tema sõnul kindlalt öelda, et Eestis ei oleks ilma taanlastelt saadud informatsioonita ise täisgenoomi sekveneerimist listeeria suhtes tegema hakatud.

"Kindlasti täisgenoomi sekveneerimine on meetod, mida on üha laialdasemalt kasutama hakatud ja mida kasutame ka meie. See on uurimismeetod, mis võimaldab üsna täpselt, peaaegu vaidlust välistavalt kokku panna põhjuse ja tagajärje," selgitas ta.

Kalda kinnitas, et VTA viis listeeriatüve ST1247 põhjuse ja tagajärje esimest korda kokku selle aasta märtsis. Pärast taanlaste häirekella.

Kalda tunnistas, et M.V. Wooli juhtumist on kõigil osapooltel õppida. Samas kinnitas ta, et VTA on teinud kõik selleks, et tarbijate laual ei jõuaks tervisele ohtlik toit. "VTA on panustanud probleemi lahendamisse oma parimad jõud, kellel on kompetents, kogemused, teadmised," lisas ta.

Mis puudutab lahknevusi selles, millal maaeluminister Mart Järvik esimest korda listeeriaprobleemist M.V. Woolis kuulis, ütles Kalda, et VTA ministri eest informatsiooni ei varjanud. "Info on olnud kättesaadav erinevates vormides, erineval viisil. Lisaks on ka ministeeriumi esindajad olnud kohtumistel, kus konkreetse ettevõtte tegevust on arutatud ettevõtte esindajatega," sõnas Kalda.