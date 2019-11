VTA asejuhataja Olev Kalda kinnitas ERR-ile, et M.V. Wooli tehasest võetud proovidest on avastatud taas listeeriabakter, mis võib viia tehase sulgemiseni.

"Kuna tegemist on väga tõsise põhiõiguse riivega ehk ettevõtluse piiramisega, siis peavad meie sammud olema kaalutletud, aga need sammud kindlasti tulevad ning ettevõte ja avalikkus neist kindlasti ka teada saab. Sellega läheb natukene aega, aga mitte väga kaua," ütles Kalda, mitte välistades ka tehase sulgemist.

Kalda ütleb, et nii VTA kui ka kalatöötleja ülesanne on võtta kasutusele meetmed, mis tagavad tarbijale müüdava toidu ohutuse.

"Kuni meie otsus tehtud saab, jääb ettevõttele kehtima [listeerialeidude] nn nulltolerants ehk ettevõte peab kontrollima kõik väljastatavad partiid üle ehk neis ei tohi leiduda listeeriat," ütles Kalda.

Ettevõte peatas oktoobri keskel kaheks päevaks tootmise, et desinfitseerida oma ruumid ja liinid. Nüüdne positiivne leid on tehtud pärast tehase desinfitseerimist.

"Peale neid meetmeid, mida ettevõte rakendas ehk siis puhastamine ja desinfektsioon, viisime läbi omapoolse kontrolli, võtsime proove, ja nendest me leidsime listeeria," ütles Kalda. "Meiepoolsed kontrollid ja meie poolt võetud proovid ehk ametlikult võetud proovid näitavad, et nende poolt läbi viidud meetmed ehk siis desopesu ei ole olnud piisavalt tõhus."

Millise tüvega bakterileid on, pole veel selge.

"Need leiud saadetakse sekveneerimisele (tüve järjestamisele - toim), aga sellega läheb aega," selgitas Kalda. "Samas, vaadates eelnevat ajalugu, ei saa me mingilgi viisil välistada, et tegemist on sama tüvega."

Seni on kõik M.V. Wooli tehase listeerialeiud olnud tüvega ST1247.

M.V. Wool on paralleelselt VTA-ga teinud ka ise oma toodangule proove, ent pole samadest partiidest, kust ametlikud proovid leidu kinnitasid, listeeriat leidnud. Samas kinnitab Kalda, et ettevõte ei eita positiivseid listeeriaproove.

"Ettevõte ei eita seda, et tal bakter on. Kuid meil on olnud erinevad seisukohad selle osas, millised peaksid olema need meetmed, mida rakendada, et ohtu vältida," ütles Kalda.

Kalda kinnitab, et vaatamata desinfitseerimise ebaõnnestumisele on listeeriabakterist tootmises siiski võimalik lahti saada.

"Sellest on lahti saadud. Siin on näiteid mujalt, teistest riikidest, kus listeeriaga on olnud probleeme, aga sellega tuleb tegelda väga põhjalikult, järjekindlalt ja kindlasti koostöös järelevalveasutusega," ütles Kalda.

"Pealtnägija" avalikustas septembris, et Eestis on listeeriabakteriga nakatumise tagajärjel surnud juba mitu inimest, kellelt leitud bakteritüvi vastab sellele, mis on tuvastatud M.V. Wooli kalatöötlemistehases. Sama bakteritüve ühegi teise ettevõtte toodangust tuvastatud ei ole.