Austraalias möllavad rängad maastikupõlengud ja välja on kuulutatud eriolukord. Teiste seas on tulejoonel eestlanna Marju ja Daniel Greenwell koos kahe lapsega. "Pealtnägija" käis tuletõrjujast perepeaga ka metsas.

Ida-Austraaliat laastavad metsatulekahjud on praeguseks haaranud enda alla kolmandiku Eesti-suurusest maa-alast, nõudnud kuus inimelu, põletanud maatasa sadu elamuid ja puudutanud kas või ainuüksi ärajäänud ralli maailmameistrivõistluste etapi tõttu miljoneid.

Viimased kolm kuud on Danieli ja tema eestlannat abikaasa Marju kodus igal hommikul kordunud üks ja sama rutiin - pilk aknast välja, erkkollane vorm selga, 400-liitrise veepaagiga autole hääled sisse ja metsa. Daniel, kes tegelikult ametilt hoopis metsatööde koordinaator, töötab kriisiajal Telegraph Pointis kohalikest meestest moodustunud tuletõrjebrigaadis, et panna piir ümbruskonda laastavale suurpõlengule.

Danieli ja Marju perekonna jaoks tähendab tulekahjust vaid kolme kilomeetri kaugusel elamine kurnavaid päevi ja unetuid öid.

Paljud sealsed pered on pagenud ajutiselt Sydneysse või kolinud sootuks Austraaliast väljaspool elavate sugulaste juurde. Üks väheseid, kes veel piirkonnas alles, on Danieli venna Beni perekond. Ben võttis end töölt vabaks, varustas lapsed raadiosaatjatega, täitis basseini veega ja tõmbas voolikutest maja ümber perimeetri, et vajadusel kodu tulest päästa.

Ka Marju ja Daniel püüavad jätkata oma harjumuspärast igapäevaelu nii palju kui see on vähegi võimalik, kuid kaks päeva tagasi levis tuli majale juba nii lähedale, et Daniel käskis perel kodust evakueeruda.

"Asi oli päris hull, mul ongi auto asju täis pakitud - dokumente, tähtsaid asju, fotoalbumeid ja passe. Pagasnik on tähtsaid asju täis /.../. Need on asjad, mis loevad. Igaks juhuks, kui midagi juhtub kodus," rääkis Marju.

Daniel viis "Pealtnägija" suletud piirkonda, kuhu juba kuid enam kedagi niisama uitama ei lasta.