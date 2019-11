Ehkki rallilinnaku Coffs Harbouri lähiümbruses saadi tulekahjudele hiljaaegu piir peale ning otsest ohtu elanikele enam pole, siis nüüd katab linna paks suitsupilv, mis iseäranis eakatel valmistab tõsiseid terviseprobleeme, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui lähed välja, siis on raske isegi korralikult hingata," tõdes Sonya. "Vihkan seda. Loodan, et inimesi, kes põlengud süütasid, karistatakse, sest vanemad inimesed ja nende perekonnad on kaotanud kõik," rääkis ta.

"Meil on ninaverejooksud iga päev, sest suits on niivõrd tihe," sõnas John. "Kui leegid tulevad, siis sa ei näe neid. Peame pidevalt üles välja sõitma, et koldeid kontrollida. Mu sõber elab mägedes ja ta käib igal ööl kontrollimas, kus tulekahju on. Ta helistab ja teatab mulle," rääkis John.

Rallikülast 150 kilomeetrit lõuna pool asuv küla Telegraph Point alles taastub piirkonda räsinud põlengutest. Tulekahjule saadi lõplikult piir kolmapäeva hilisõhtul, aga kuna iga tuuleiil võib uue tragöödia valla päästa, on kohalikud sisuliselt 24 tundi ööpäevas valvepostil.

"See oli ohtlik. Kui tuli oleks läbi murdnud siit, kust eeldati, siis kõik see oleks maha põlenud, kuid meil õnnestus leegid peatada," rääkis kohalik elanik Ben.

Kohalikus metsas ajutiselt tuletõrjujana töötav Daniel näitas "Aktuaalsele kaamerale" ümbruskonna maju, mis riskihinnangute järgi on lähipäevil kõige suuremas ohus.

"Need majad on ilmselt täna õhtul või homme ohus. Tuli tuleb sealt ülevalt mäe otsast alla," ütles Daniel. Kuna maapind on veel tulikuum, siis võib tugevnev tuul juba kustutatud põlengud uuesti süüdata.