Austraalia maastikupõlengutes hukkus kolm inimest, hävinud on 150 elamut

Uus-Lõuna-Walesi ja Queenslandi osariikides lõõmab ligi 100 maastikupõlengut, 50 neist kontrollimatult, haarates enda alla kümneid tuhandeid hektareid. Võimud hindavad veel vaid paari põlengut äärmiselt ohtlikuks.

Uus-Lõuna-Walesi tuletõrjujad teatasid inimjäänuste leidmisest ühest autost. Teine surnukeha leiti mahapõlenud hoonest Taree linna lähistel, teatas politsei. Kolmas hukkunu oli naine, keda meedikud üritasid mitu tundi elustada.

Mitu inimest on veel kadunud ja üle 30 on saanud viga, enamik neist tuletõrjujad, teatasid päästjad varem.

Peaminister Scott Morrisoni sõnul on suur põlengute arv murettekitav. Ta kutsus elanikke end hoidma ja kuulama päästeteenistusi.

"Mind hoitakse uute arengutega pidevalt kursis ja me oleme valmis vajadusel mis tahes kujul abi osutama," kirjutas valitsusjuht Twitteris.

The bravery is unspeakable. Thank you to all those who are out there right now, to their families and all those supporting them and backing them in. pic.twitter.com/N3fxmtHnuE