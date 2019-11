Turvavööde tootja Norma laiendab tootmist ja palkab 200 uut töötajat

Autode turvavöösid tootev Norma laiendab Tallinnas tootmist ja palkab paarsada uut töötajat. Autofirmad ei usalda elupäästva funktsiooniga komponentide tootmisel hiinlasi ja see annab eelise Euroopa ettevõtetele.

Uute inimeste värbamise kõrval panustab Norma ka tehnoloogiale. Uusi hooneid püsti ei panda, aga tootmist korraldatakse järk-järgult ümber, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tootmismahust annab ülevaate keelte arv - see on turvavöö detail, mis igal autojuhil näppude vahel. Norma valmistab 50 miljonit keelt aastas ja iga keele juurde kuulub kümneid tootmisprotsesse, mis peavad olema maailmatasemel.

"Seda kindlasti Hiinast ei saa. Tooted, millel on väga kõrged kvaliteedinõuded ja päästavad autos elusid. Uued tehnoloogiad ei jõua nii kiiresti Hiina," rääkis Norma arendusdirektor Sander Annus.

Kuigi Tallinnast jõuavad turvavööd väliselt väga eriilmelistesse autodesse: näiteks nii Volkswagenisse, Teslasse kui ka Bentleysse, on Normas neid sarnasteks standardiseeritud, et kvaliteedi üle oleks kindlam kontroll. Avariiolukorras antakse turvavööle vaid üks võimalus.

Rangete nõuete ja karmi vastutusega turul on tegijaid vähe ja nii ka Norma turuosa suur.

"Kui vaadata tehnilisi komponente, siis kõige keerukamaid, kõige vastutusrikkamaid, mis päästavad elusid, näiteks keeled - ma julgeks öelda, et umbes 30 protsenti Euroopa turust," ütles Annus.

Norma nimi pärineb 1931. aastast ja pika ajaloo jooksul on pigem tegeletud plekktoodetega, hiljem mikromootorite ja lõpuks 1980. aastatest ka turvavöödega. Kuigi omanikud on vahetunud, on ikka määrav aja jooksul kogunenud maine.

"Kindlasti ei ole meie konkurentsieelis odav tööjõud. See töö, mida me teeme, nõuab pikaajalist kompetentsi ja kvaliteetset tööd," kinnitas Annus.

Eesti insenerid suudavad uued, keerulised liinid enamasti ise püsti panna, kuid ettevõte loodab, et riik panustaks rohkem tehnikateadustesse.

"Hakkame koos töötama juba kooliajal, paljud jäävad, mitte kõik. Aga koos kasvamine, inimestele edasiarenemise võimaluste andmine kuni doktoriõpinguteni, mida me pakume, miks inimesed meiega liituvad," rääkis Annus.

Norma praegune laienemisfaas kestab tuleva aasta lõpuni.