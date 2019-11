Prokuratuur süüdistab Alma Media tegevjuhti Kai Telannet tööalases diskrimineerimises ajalehe Aamulehti peatoimetaja ametikoha töökonkursil, vahendasid Yle, Pohjalainen ja Helsingin Sanomat.

Alma Media juhile nõuab prokuratuur rahatrahvi 50-60 päevamäära ulatuses. Prokuröri hinnangul on muuhulgas see, et Telanne on juba varem tööalases diskrimineerimises süüdi mõistetud. Lisaks on kohtu all ka Alma Media personalijuht Virpi Juvonen. Teda soovib prokuratuur karistada rahatrahviga 30-40 päevamäära ulatuses.

Täpsemalt puudutab kohtuprotsess 2017. aastal toimunud konkurssi, kus Alma Media otsis peatoimetajat Tampere ajalehele Aamulehti.

Praegu riigiametis kommunikatsioonijuhina töötav Päivi Anttikoski oli jõudnud Aamulehti peatoimetaja konkursil edasi, kuid tema palkamine oli takerdunud tema perekonda puudutavate asjaolude tõttu.

Nimelt oli Anttikoski tunnistanud Telannele, et tema perekond ei koliks Tampere linna, vaid jääks elama edasi Helsingisse. Väidetavalt oli Telanne seejärel teatanud Anttikoskile, et asjaolu, et naine elaks oma lastest nii kaugel, raskendaks tema pühendumist tööülesannetele. Aamulehti peatoimetajaks valiti lõpuks Jussi Tuulensuu.

Prokuratuuri hinnangul jäeti Anttikoski konkursil kõrvale oma soo tõttu ning prokuröri sõnul ei olnud konkursi võitnud Tuulensuu selgelt sobivam valik sellesse ametisse.

Telanne ja Juvonen pole end süüdi tunnistanud ning ka Alma Media on väited diskrimineerimises tagasi lükanud. Alma Media hinnangul oli tegu vääriti mõistmisega ning Anttikoski perekondlikud asjaolud ei mõjutanud kuidagi konkursi tulemust.

Anttikoski rääkis 2018. aasta suvel ajalehele Suomen Kuvalehti, et tema teekond töökonkursil lõppes seetõttu, et ta on ema. Anttikoski rõhutas, et ta ei olnud ise üldse kandideerinud, vaid Alma Media ise kutsus ta töövestlusele, kui konkursi esialgne tähtaeg lõppes.

Anttikoski oli valmis kolima Tampere linna, kuid tema mees ja 10-aastane laps oleksid jäänud Helsingisse. Selline variant polevat Telannele sobinud. "Telanne vastas, et kuule, 10-aastane laps ei saa ilma emata hakkama. Sain emaks olemise eest trahvi," nentis Anttikoski.

Kusjuures Anttikoski ise mingit Telanne karistamist ei nõudnud, vaid politsei alustas menetlust ise.

Aastal 2015. mõistis Soome kõrgeim kohtuaste Alma Media tegevjuhi Telanne süüdi tööalases diskrimineerimises. Tookord seisnes kohtuprotsessi sisu selles, et ajalehe Lapin Kansa peatoimetajaks valitud Johanna Korhoneni töösuhe lõpetati pärast seda, kui Telanne sai teada, et Korhoneni abikaasa on samuti naissoost.