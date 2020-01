Soome kohus leidis, et Alma Medias polnud tööalast diskrimineerimist

Prokuratuur edasi ei kaevanud ning seega jäävad kehtima otsused, millega mõisteti õigeks Alma Media tegevjuht Kai Telanne ja personalijuht Virpi Juvonen, vahendas Yle.

Kohtuprotsess puudutas 2017. aastal toimunud konkurssi, kus Alma Media otsis peatoimetajat Tampere ajalehele Aamulehti.

Praegu riigiametis kommunikatsioonijuhina töötav Päivi Anttikoski oli jõudnud Aamulehti peatoimetaja konkursil edasi, kuid tema palkamine olevat takerdunud tema perekonda puudutavate asjaolude tõttu.

Nimelt oli Anttikoski tunnistanud Telannele, et tema perekond ei koliks Tampere linna, vaid jääks elama edasi Helsingisse. Väidetavalt oli Telanne seejärel teatanud Anttikoskile, et asjaolu, et naine elaks oma lastest nii kaugel, raskendaks tema pühendumist tööülesannetele. Aamulehti peatoimetajaks valiti lõpuks Jussi Tuulensuu.

Prokuratuuri hinnangul jäeti Anttikoski konkursil kõrvale oma soo tõttu ning prokuröri sõnul ei olnud konkursi võitnud Tuulensuu selgelt sobivam valik sellesse ametisse.

Telanne ja Juvonen end süüdi ei tunnistanud ning ka Alma Media lükkas väited diskrimineerimise kohta tagasi. Alma Media hinnangul oli tegu vääriti mõistmisega ning Anttikoski perekondlikud asjaolud ei mõjutanud kuidagi konkursi tulemust.

Kohus leidis detsembris, et ajalehe Helsingin Sanomat endine peatoimetaja jäeti Alma Media poolt konkursil kõrvale siiski seepärast, et teda ei peetud parimaks kandidaadiks, mitte aga soolise diskrimineerimise tõttu.

Prokurör Olli Sulanen nentis, et suure tõenäosusega teeks ka teise astme kohus sarnase otsuse ning seega ei pea ta edasikaebamist enam mõttekaks sammuks. Tema sõnul on sellise süüdistuse puhul väga raske motiivi tõendada.

Telanne on selgitanud, et Tuulensuu valiti uueks peatoimetajaks seetõttu, et tal oli oluline eelis - nimelt oli ta seni olnud Aamulehti asepeatoimetaja.

Aastal 2015. mõistis Soome kõrgeim kohtuaste Alma Media tegevjuhi Telanne süüdi tööalases diskrimineerimises. Tookord seisnes kohtuprotsessi sisu selles, et ajalehe Lapin Kansa peatoimetajaks valitud Johanna Korhoneni töösuhe lõpetati pärast seda, kui Telanne sai teada, et Korhoneni abikaasa on samuti naissoost.