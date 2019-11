Serbia president ootab Vene saadikult selgitust luuraja paljastamisele

"Serbia president soovib kohtuda Venemaa Belgradi saadikuga, arvestades lahkhelisid, mille kutsus esile video, mis näitab väidetavat Vene luurajat," edastas väljaanne Balkan Insight viitega presidendikantseleile.

Serbia võimud ei ole juhtunule esialgu hinnangut andnud.

Peaminister Ana Brnabic ütles kommentaaris väljaandele Blic, et Vucic andis sõjaväe julgeolekuteenistusele korralduse alustada uurimist.

"Meil ei ole esialgu mingit teavet," kinnitas Brnabic.

Skandaali ajendiks sai YouTube'is nimme selleks loodud kanalis Kdjuey Lskduf ilmunud video.

"Sel videol annab Venemaa sõjaväeluure (GRU) polkovnik Georgi Kleban raha oma Serbia agendile, kes on kõrge riigiametnik. Kleban töötab Venemaa Belgradi saatkonnas. Vaat, mida meiega teevad Vene "sõbrad"," ütleb video autor.

Serbia ajakirjanikud püüdsid mitu päeva tuvastada videol nähtavat isikut, kuni Balkani Bellingcati uurija Hristo Grozev suutis Klebani tuvastada Microsofti näotuvastustarkvaraga Azure.

Kreml: Moskva-Belgradi suhted luurejuhtumi pärast ei kannata

Kreml väljendas lootust, et Venemaa ja Serbia vennalikud liitlassuhted ei kannata pärast oletatava Vene saatkonnatöötaja Serbia ametnikule raha üleandmise videosalvestise avaldamist, ütles Vene presidendi pressisekretär Dmitri Peskov.

"See ei ole päris presidendiadministratsiooni küsimus, kuid oleme kindlad, et Vene-Serbia suhetel on sedavõrd eriline, vennalik, liitlaslik iseloom, et seda ei saa miski mõjutada," vastas Peskov küsimusele, kas see vahejuhtum võib rikkuda Moskva-Belgradi suhted.

Samas märkis Peskov, et Kreml ei tea, "mis vahejuhtum see on, sellest tuleb veel sotti saada".

Serbia ajaleht Politika kirjutab, et videosalvestus, kus Vene sõjaväelane annab arvatavale Serbia agendile raha, on mitme aasta tagune.

"Videosalvestus, kus Vene sõjaväelane annab arvatavale Serbia agendile raha, on mitu aastat vana. Lisaks, nagu Politika on teada saanud, ei ole isik, kes väidetakse olevat Serbia ohvitser, kuidagi seotud meie julgeolekustruktuuridega," kirjutab ajaleht. "Teisisõnu, see on tsiviilisik, kes tõenäoliselt kauples äriteabega".

Serbia tegelase isikust esialgu vaikitakse. Youtube'i salvestisel on ta nägu hägustatud.

Samas on Serbia julgeolekuagentuur salvestise ehtsaks tunnistanud.