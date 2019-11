Niguliste kiriku selle aasta jõulupuu sai inspiratsiooni paradiisiaiast

Kui mullu oli Niguliste jõulupuu pühendatud Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale, siis tänavu sai puu ehtinud Shishi firma inspiratsiooni paradiisiaiast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jõulude eel oodatakse huvilisi Nigulistesse ka ajal, mil kirik on tavaliselt suletud. Jõuluaegsed publikuprogrammid on sel korral pühendatud Neitsi Maarjale. Toimuvad õpitoad, kus saab igaüks luua oma nägemuse paradiisiaiast.

"Kes ei soovi jõuluajal kirikusse minna, siis kunagises endises kirikus asuv muuseum on väga õige koht selleks. Et see hoone ise tekitab juba erilise tunde ja see keskaegne sakraalne kunst samamoodi," rääkis Eesti Kunstimuuseumi teadustöö koordinaator Merike Kurisoo.

"On võimalik näha kõige vanemaid puuskulptuure 13.-14. sajandist ja meil on väga huvitavaid laene Lätist. Esimest korda Eestis on võimalik näha kaht Ruhnu 14. sajandi alguse puuskulptuuri," lisas ta.