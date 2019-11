Nõuetele vastavad rehvid on tähistatud märgiga, millel on kolm mäetippu ja lumehelves.

Amet teavitas, et sellest aastast on talverehvide kasutamine kohustuslik ka mopeedautodele ja ATV-dele.

Majandusministeerium arutas koos ekspertide ja partneritega juba tänavuse aasta alguses, kuidas vähendada Eesti liikluses selliste rehvide kasutamist, mille omadused ei sobi siinsete ilmastikuoludega.

Siiani oli see idee, kuid nüüd on valminud eelnõu, millega muudetakse autode tehnonõudeid puudutavat seadust. Osad praegused kasutuses olevad M+S tähisega rehvid on sobilikud pigem nullkraadini, aga pole sobilikud lume ja jääga, põhjendas ministeerium.

Naastrehvide kasutamine on seaduse kohaselt lubatud 15. oktoobrist kuni 31. märtsini, talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral võib naastrehve kasutada kuni 30. aprillini.

Talverehvide kasutamine on kohustuslik 1. detsembrist kuni 1. märtsini.