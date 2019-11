Vihased meeleavaldajad loopisid teisipäeval peaministrit munadega, kui ta parlamendist väljus, vahendasid ERR-i teleuudised, BBC ja Politico.

Muscati kantseleiülem Keith Schembri lahkus ametist pärast seda, kui politsei ta mõrvajuurdluse asjus ülekuulamisele kutsus ja tema kodu läbi otsis.

Veidi hiljem teatas turismiminister Konrad Mizzi tagasiastumisest ja majandusminister Chris Cardona peatas oma volitused uurimise ajaks.

Mõlemad eitasid siiski, et on ajakirjaniku surmaga seotud. Peaminister on teatanud, et tema lahkuda ei kavatse.

Malta võimud pidasid eelmisel nädalal kinni tuntud ärimehe Yorgen Fenechi ning see on juurdlusele uue hoo andnud.

Ajakirjanik Caruana Galizia suri 53-aastasena autopommiplahvatuses 16. oktoobril 2017. Tal oli oma blogi, kus ta paljastas Maltal esinevaid korruptsioonijuhtumeid ja sellel oli päevas sadu tuhandeid lugejaid. Malta võimud on pälvinud rahvusvahelist kriitikat seetõttu, et juurdlus on seni keskendunud liigselt atentaadi täideviijatele ning rünnaku tegelik motiiv ja lõplik tellija on jäänud piisavalt selgitamata.