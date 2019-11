Ettevõtte 17 Black omanik Fenech peeti kinni tema jahil, mille Malta merevägi peatuma sundis, vahendasid Times of Malta ja BBC.

Kinnipidamine toimus vaid päev pärast seda, kui peaminister Joseph Muscat teatas, et kaalub armuandmist väidetavale rahapesijale, keda kahtlustatakse selles, et ta oli Galizia vastu korraldatud atentaadi vahendajaks. Muscat selgitas, et väidetav vahendaja peab enne armuandmise pälvimist andma tunnistusi kohtus.

Ajakirjanik Caruana Galizia suri 53-aastasena autopommiplahvatuses 16. oktoobril 2017. Tal oli oma blogi, kus ta paljastas Maltal esinevaid korruptsioonijuhtumeid ja sellel oli päevas sadu tuhandeid lugejaid. Malta võimud on pälvinud rahvusvahelist kriitikat seetõttu, et juurdlus on seni keskendunud liigselt atentaadi täideviijatele ning rünnaku tegelik motiiv ja lõplik tellija on jäänud piisavalt selgitamata.

Politsei pole fenechi kinnipidamisega lõppenud operatsiooni veel kommenteerinud.