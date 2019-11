Tagasiastumise põhjuseks on poliitiline ja juriidiline kriis, mis on seotud tuntud korruptsioonivastase ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia mõrvaga, vahendas Reuters ajalehte Times of Malta.

Malta peaminister otsustas reedel mitte anda puutumatust kahtlusalusele, kes võiks pakkuda infot ajakirjanik Daphne Caruana Galizia tapmise kohta 2017. aastal, kuid samal ajal pääses vabadusse mõrvajuhtumiga väidetavalt seotud tipp-poliitik.

Ajakirjanik Caruana Galizia suri 53-aastasena autopommiplahvatuses 16. oktoobril 2017. Tal oli oma blogi, kus ta paljastas Maltal esinevaid korruptsioonijuhtumeid ja sellel oli päevas sadu tuhandeid lugejaid. Malta võimud on pälvinud rahvusvahelist kriitikat seetõttu, et juurdlus on seni keskendunud liigselt atentaadi täideviijatele ning rünnaku tegelik motiiv ja lõplik tellija on jäänud piisavalt selgitamata.