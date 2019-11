Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul ei vasta tõele ettekujutus, et maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti vabastati ametist korruptsioonist teatamise tõttu, sest tegelikuks põhjuseks oli koostöö puudumine ministriga. Reformierakonna esimees Kaja Kallas märkis, et kuna eelnevate ministritega laabus Lemetti koostöö hästi ja minister Mart Järvik pole enam ametis, ei ole see põhjendus pädev.

Reinsalu ütles veebisaates "Otse Postimehest", kus nad Kallasega väitlesid, et mingit valitsuskriisi ei olnud ning peaminister Jüri Ratas pani koalitsioonipartnerite ette ratsionaalsed juhtimiskäigud. Tema sõnul ei olnud Lemetti ametist vabastamine kinnisidee, vaid tugines faktidele. Järvik ja Lemetti ei olnud üks tiim ning nende vahel polnud koostööd.

Lisaks heitis Reinsalu Lemettile ette, et ta ei tulnud valitsuse ette, kui Ratas teda oma seisukohti selgitama kutsus.

Kaja Kallase sõnul oleks kõik see õige, kui Järvikut poleks ametist vabastatud - kui koostöö ei suju, saab kantsleri kuus kuud pärast ministri ametisse asumist vabastada ja siis olnuks see loogiline põhjendus.

"Aga kuivõrd riigikantselei raport kinnitas kõiki neid fakte, et minister on olnud ebapädev, eelistanud erahuve avalikele /.../, siis oli selge, et see minister oma tööd jätkata ei saa ehk siis minister läheb. Kui selle kantsleri koostöö kõigi varasemate ministritega on olnud väga hea, siis miks peab kantsler minema, kui minister tuleb ju uus?" küsis Kallas. "Tõenäosus, et koostöö uue ministriga sujub, on väga suur, arvestades varasemat praktikat."

Ta lisas, et valitsuse otsus Lemetti ametist vabastada riivas inimeste õiglustunnet, sest Lemetti andis oma kahtlustest teada ministeeriumi sees, aga ka riigikantslerile ja prokuratuurile, kuid nüüd tõi valitsus ausa riigiametniku ohvriks.

Reinsalu sõnul on tõsi, et inimeste õiglustunne sai kannatada, sest on loodud ettekujutus, et Lemetti vallandamise taga on prokuratuurile korruptsioonikahtluse esitamine.

"Lükkan selle kategooriliselt tagasi," lausus ta. "Ta vallandati, sest minister tegi ettepaneku, et koostööd ei olnud."

Välisministri sõnul ei ole ta Järviku tegevuse fänn ning maaeluministeeriumis kokku keedetud supi tõttu tekkinud usalduskriis tuli lahendada ja see lahendus ka leiti.

"Kas Isamaa seisab professionaalsete, sõltumatute, Eesti riiki teenivate ametnike eest? Jah, jah, jah," kinnitas Reinsalu.

Kallase sõnul näib juhtunu paratamatult poliitilise kättemaksuna, sest Järviku teod ja see, et ta ametist ilma jääb, oli juba ammu teada. Ta ütles, et EKRE liikmed esindavad ka riigikogus kogu aeg vorst-vorsti-vastu-suhtumist ning seda väljendab ka arusaam, et kui läheb minister, peab minema ka kantsler.

Kallas küsis Reinsalu käest, miks ei tule Isamaa ja ei tee Reformierakonnaga paremat valitsust, kus ei tuleks selliste probleemidega tegelda, vaid saaks tegelda poliitikaga.

Reinsalu tõdes, et ideaalset valitsust ei ole kunagi, kuid kinnitas, et Eesti valitsus on käitunud õiguspäraselt ja seisab tingimusteta õigusriigi eest.