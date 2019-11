Marrandi: teadmised maaelust annavad Allerile eelmise ministri ees eelise

Endiste põllumajandusministrite Martin Repinski ja Jaanus Marrandi hinnangul on uus maaeluministri kandidaat Arvo Aller oma ala spetsialist. Marrandi hinnangul sobib Aller maaeluministri ametisse oma eelkäijast Mart Järvikust paremini. Arvo Aller ise on jäänud teist päeva Eesti meediale kättesaamatuks.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Martin Repinski, kes oli maaeluminister Jüri Ratase esimeses valitsuses, ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tunneb Arvo Allerit peaaegu 20 aastat.

Aller andis Ida-Virumaa talupidajate liidu tegevdirektorina Repinskile nõu, kui ta põllumajanduses alustas.

"Samas tal on väga suur kogemus europrojektide valdkonnas. Ta on aidanud väga palju põllumehi, kirjutanud neile projekte, samamoodi näiteks minu farm, kui on saanud mingisuguseid toetusi, siis kõik see on kirjutaud Arvo Alleri abiga," rääkis Repinski.

1973. aastal Kohtla-Järvel sündinud Arvo Aller on õppinud agronoomiat. Ta on ka Jõhvi valla volikogu liige.

"Valitsues on nüüd üks liige, kes konkreetselt elab Jõhvis ja kelle jaoks Ida-Virumaa tulevik on kindlasti väga tähtis," ütles Repinski.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna ridadesse kuuluv Jaanus Marrandi, kes oli Siim Kallase valitsuses põllumajandusminister aastail 2002-2003, ütles, et Arvo Aller on maaelu asjatundja ning see on tema tugevus.

Ministritöös on Marrandi sõnul vajalik ka administreerimise oskus ning teadmised riigi toimimisest ja nende küsimustega peab tulevane minister ennast kurssi viima.

"Selles mõttes kolm võrdset osa on. Kui nüüd vaadata eelmist ministrit, siis eelmine minister põrus kahjuks kõigis nendes kolmes. Ta ei tundnud ei põllumajanduspoliitikat ega maaelupoliitikat, ei olnud ta tugev administraator ega teadnud lõpuks ka riigi ülesehitusest midagi. Selles mõttes oli tal läbikukkumine ette määratud. Antud juhul, ma arvan, et on juba uuel ministril eelis eelmise ministri ees, et tal on olemas vastava valdkonna teadmised," rääkis Marrandi.

Esmaspäeval kohtub tulevane maaeluminister EKRE aseesimehe Martin Helme sõnul erakonna riigikogu fraktsiooni liikmetega.