Madise: praegu ametnikkonna politiseerimise ohtu ei ole

Madise ütles "Esimeses stuudios", et kuigi tavakodanikuna sooviks ta võtta Illar Lemetti ja maaeluminister Mart Järviku ümber toimuva suhtes väga resoluutseid seisukohti, siis õiguskantslerina peab ta jääma truuks faktidele ja loogikale.

"Selles võtmes ütleksin, et praegusel hetkel minu arvates ohtu, et ametnikkond politiseeritakse, ei ole. See, mis on juhtunud maaeluministeeriumi kahe juhiga - ministriga ja kantsleriga -, nende koostöö mittelaabumisega, nende mõlema ametist vabastamisega just sel viisil ja ajahetkel, on kahetsusväärne," rääkis Madise.

"Ja võib-olla üks viis sellele rahulikult mõelda, on kujutleda ennast tulevikku, näiteks aega, mis on kümne aasta pärast. Ja mõelda, kuidas me siis analüüsiksime seda, et mis hetkel täpselt see juhtimiskriis hakkas tekkima ja kes selles kriisis missugust rolli mängis. Selleläbi tahan öelda, et selleks ajaks - kuna kohtud meil siiski töötavad õnneks enamasti võrdlemisi kiiresti - peaks olema selge see, mis saab kahtlustustest, millega tegeleb prokuratuur, milliseid otsuseid langetavad advokatuuri aukohus jne," lisas õiguskantsler.