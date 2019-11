Bloomberg ostis presidendivalimisteks 31 miljoni eest reklaami

Miljardär Bloomberg on ostunud Advertising Analytics andmetel telereklaami 31 miljoni dollari eest, mis on kõigi aegade suurim USA presidendikandidaadi kulutatud summa. Senine rekord 25 miljonit dollarit oli Barack Obama käes, kes kulutas selle 2012. aasta kampaania lõpus.

Bloombergi käik annab tunnistust, et maailma rikkaimate hulka kuuluval 77-aastasel ekslinnapeal ei tarvitse kampaania pealt kokku hoida.

Pillav reklaamikampaania teeb murelikuks ülejäänud 17 kandidaati, kes võistlevad demokraatide koha pärast presidendivalimistel.

Senaator Bernie Sanders pahandas reedel Twitteris: "See on tülgastav, et Michael Bloomberg või mõni teine miljardär arvab, et võib poliitilisest protsessist mööda minna ja kümnete miljonite dollarite eest valimised ära osta," säutsus ta. "Kes ei suuda oma kandidatuurile rohujuuretasandi toetust saada, sel pole asja presidendiks kandideerima."

2002.-2013. aastani linnapeana New Yorki juhtinud Bloomberg registreeris reedel end USA föderaalses valimskomisjonis, mis on järjekordne samm Valgesse Majja kandideerimise suunas.

Kahe nädala eest ütles ta, et on kandideerimise kohta lõppotsuse tegemisele lähedal.