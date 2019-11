Tartu Ülikool hoiatas võltspiletite eest

"Meieni on jõudnud info, et piduõhtule müüakse võltspileteid. Enne kui raha maksate, kontrollige kindlasti, kas müüjal on tõesti piletit pakkuda või on ta pahatahtlik pettur," andis ülikool teada.

"Lihtsaim viis müüja isikus veenduda on vaadata tema sotsiaalmeedia kontot – näiteks kas ta on viimasel ajal olnud oma kontol aktiivne, mis on tema elukoht ning kas tema nimi tundub ehtne. Palume tundmatutelt isikutelt pileteid ostes olla väga tähelepanelik!" teatas ülikool.

Näiteks võib piduõhtu sotsiaalmeedia lehel leida kummalisi piletimüügi pakkumisi. Lehel on kümneid postitusi sooviga osta piletit, millele lubab vastu tulla keegi Prince Adeyemi Oluwaferanmee ("I'm selling out my ticket message me if interested"), aga ka Robert Clay.

Neljapäeval andis Tartu Ülikool teada, et välja on müüdud ka lisapiletid rahvusülikooli 100. aastapäeva piduõhtule. Eesti Rahva Muuseumis toimuvale piduüritusele müüdi 1500 piletit. Pilet maksis 20 eurot.