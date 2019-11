"Oleme juba kaua aega soovinud meelelahutuse osakaalu tõsta. Jutt vastab tõele, et tulemas on täiskasvanute spaa. Me ei saa ehitada suuri basseine olemasolevasse hoonesse," rääkis kaubanduskeskust haldava Pro Kapitali juhatuse esimees Allan Remmelkoor Delfile.

Tema sõnul uuritakse praegu seda, kuidas peaks erinevatele koormustele vastu kandekonstruktsioonid. "Poode oleme juba välja kolinud ja kolime veel," ütles Remmelkoor.

Aasta aega avatud olnud keskuse käivitamine on läinud konarlikult: osa kauplusi ja toidukohti on kehvale külastatavusele viidates keskusest lahkunud.