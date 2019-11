T1 kaubakeskus sai üheksa kuuga kolm miljonit kahjumit

Pro Kapital avalikustas kolmapäeval kolmanda kvartali ja selle aasta esimese üheksa kuu majandustulemused. Sellest lähtub, et T1 kaubakeskuse renditulud olid esimese kolme kvartali jooksul 7,3 miljonit eurot. See on sissetulek, mida Pro Kapital T1 sealsetelt poepidajatelt saab.

T1 kaubakeskusega seonduvad otsesed kulud olid kolme kvartali jooksul 3,4 miljonit eurot ja kaubakeskusega seotud brutokasum ettevõtte andmetel 3,9 miljonit eurot. Siin hulgas ei ole T1 kaubakeskusega seonduvaid intressimakseid.

Nimelt on T1 kaubakeskusesse Pro Kapital investeerinud enam kui 130 miljonit eurot ja suur osa sellest just laenatud vahendid. Pro Kapital pidi T1 kaubakeskuselt tasuma intressikulusid selle aasta üheksa kuu eest 6,9 miljonit eurot.

Kui T1 kaubakeskuse brutokasumist võtta maha sellega seotud intressid, siis lähtub, et kaubanduskeskus teenis Pro Kapitalile kolme kvartaliga kahjumit kolm miljonit eurot.

Ka Pro Kapital ei eita, et T1 kahjumis on, kuid kahjumi täpne suurus ei ole ettevõtte teatel veel selge.

"Tegemist on grupi konsolideeritud aruandega, mis kontsernisiseseid tehinguid ei kajasta ja T1 tulemused avalikustatakse aastaaruandena 2020. aasta alguses, siis juba peegeldades kogu esimesest tegevusaastat. Seega ei saa arvutuskäiku täpselt kinnitada, aga esialgu T1 veel kasumis ei ole," ütles Pro Kapitali juht Allan Remmelkoor ERR-ile.

Samuti märkis Remmelkoor, et alles käivituvate projektide intressikulu on suurem kui valmis projektidel, mistõttu on ettevõttel lootust intressikulusid märgatavalt langetada. "Arendamisjärgus olevate projektide puhul on laenutingimused nõudlikumad, eriti nii mahukate projektide puhul nagu T1. Valmimise järgselt on need rahavooprojektide puhul aga juba soodsamad ning selle teemaga hetkel ka tegeleme. Rohkem me kahjuks börsiettevõttena täpsustada ei saa," märkis Remmelkoor.

Samas võimalik kolmemiljoniline kahjum ei pruugi T1 kaubakeskuse majandusseisu ka kõige täpsemini kirjeldada. Kvartali aruandest lähtub, et Pro Kapital ei ole kaubakeskuse rentnikelt kõike renti rahas välja küsinud. Kokku 7,3 miljoni euro suurusest renditulust on ettevõte nõudena üles võtnud 1,7 miljoni euro ulatuses renditulude viitlaekumise.

"Renditulude arvestamisel kasutame IFRS15 [rahvusvahelise raamatupidamisstandardi] rendiarvestuse põhimõtteid, mille kohaselt võetakse kogu lepinguperioodi tulud ning leitakse perioodi keskmine tulu. T1-l on sõlmitud rentnikega lepinguid, mille kohaselt tulu kasvab astmeliselt, mistõttu kajastatakse IFRS põhimõtte kohaselt aruandluses alguses suuremat tulu kui tegelikult laekub. Teie poolt viidatud 1,7 miljonit eurot laekub tulevaste perioodide jooksul kehtivate lepingute eluajal," rääkis Remmelkoor.

Novembri alguses tähistab T1 Mall of Tallinn oma esimest tegutsemisaastat. "See aasta on meile esitanud enam väljakutseid kui esmalt prognoosisime. T1 tulemused on oluliselt mõjutanud kontserni finantstulemusi nii väiksema äri- kui puhastulemi osas ning on avaldanud mõju ka kontserni rahavoogudele," seisab Pro Kapitali kvartaliaruandes.

"T1 Mall of Tallinn arendus ei ole lühiajaline projekt. Vastupidi - keskuse eluaeg on pikk ning pidevas arengus. Keskendume sellele, et luua tasakaalustatud rentnike valik ning suurendada üüritulu, kasvatades seeläbi T1 pikaajalist väärtust. Külastajate arv on märkimisväärne juba täna ja liigub kasvavas joones. On selge, et meie kliendid hindavad kõrgelt just T1 mitmekesist meelelahutuse valikut. Eeldame järgnevatel perioodidel müügitulu kasvu," lisas ettevõte.

Kokkuvõtvalt teenis muidu kinnisvaraarendusega tegelev Pro Kapital käesoleva aasta esimese üheksa kuuga 37,3 miljoni euro suuruse käibe juures 3,1 miljonit eurot kahjumit.