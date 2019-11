T1 Mall of Tallinna juhi Allan Remmelkoore sõnul on keskuse avamisest möödas aasta, mille jooksul on pidevalt otsitud tasakaalupunkti - kui palju meelelahutust ja kui palju kaubandust peaks ühes meelelahutus- ja kaubanduskeskuses olema.

"Usun, et meelelahutusega oleme suutnud ennast päris hästi keskuste kaardile tuua ja tugevalt kanda kinnitada. Kaubanduse poolega oleme pidanud kõvasti tööd tegema ja see töö kestab veel edasi. Seda enam on mul Debenhamsi tuleku üle hea meel," ütles Remmelkoor.