Läti Raudtee juhatuse endine esimees Ugis Magonis kinnitas reedel kohtus, et sai pea pool miljonit eurot Eesti ettevõtjalt Oleg Ossinovskilt mitte altkäemaksuna, vaid tema huvide eraviisilise lobimise eest Vene Raudteedes, et selle juhatus telliks teenuseid Ossinovski Daugavpilsi veduriremonditehasest.

Ta rõhutas, et raha ei olnud edasiandmiseks, vaid tasu Magonise pikaajalise eraviisilise abi eest mitmesugustes sarnastes küsimustes. Endine raudteejuht rõhutas, et ta on endise Vene Raudteede juhi Vladimir Jakunini ja tolle asetäitja Vladimir Morozovi sõber. See suhe algas enne tema raudteejuhiks saamist ja kestab tänini.

Magonise sõnul pakkus Ossinovski talle algul 800 000 eurot tänuna lobitöö eest Vene Raudteedes. Enda väitel pidas ta Daugavpilsi veduriremonditehase huvisid tihedalt seotuks riigi huvidega, sest seal töötab üle 1000 Daugavpilsi elaniku, ning rõhutas, et jutuajamised Jakunini ja Morozoviga olid eraviisilised, mitte ametlikud. Magonis tõrjus ka süüdistust, et ta sai raha nende isikutega kohtumise korraldamise eest.

Magonis ütles, et pärast seda, kui LDz Ritosa Sastava Servis sõlmis Ossinovski Skinest Railiga lepingu nelja diiselveduri ostmiseks, kahanes see summa poole miljoni euroni, sest see tehing oli Ossinovskile kahjulik.

Magonise sõnul mõistis ta alles siis, et talle pakutud summa oli mingil määral seotud vedurihankega, kuid rõhutas: kordagi ei mainitud, et raha makstakse just selle eest. Ta rõhutas, ei ole ise Ossinovskilt raha kunagi küsinud, kuid raha saades leidis ta oma teenete hindamise olevat kohase.



Prokuröri küsimusele, mida ta eralobiks nimetab, kostis Magonis, et Läti Raudtee juhina ei saanud ta Venemaal lepinguid "välja peksta", kuid eraisikuna, Jakunini sõbrana võis ta aidata kaasa nende lepingute saamisele.

Ta ütles samuti, et kavatses saadud pool miljonit deklareerida ega näinud ametiisikuna võimalust seaduslikult kulutada pool miljonit eurot.