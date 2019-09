ERR Lätis: uus valitsus on täis otsustavust korruptandid paljastada

Läti praegune valitsus loodab, et sahkerdamised riigihangete läbiviimisel jõuavad nüüd uurimisasutustesse ja sealt kohtusse. Senised uurimised näitavad, et altkäemaksud ja riigihangete mõjutamine on toimunud kõrgete ametikandjate osalusel või vähemalt nende teadmisel.

Läti seimi peahoones on osade ruumide seintesse tekkinud praod ja kuskilt imbub kanalisatsioonihaisu. Ekspertiisitulemuste selgumiseni on suletud osa kabinette ja punane saal, kus veel mõne kuu eest anti üle kõrged autasud vastsele presidendile Egils Levitsile. Mõnel pool tohib liikuda vaid ükshaaval ja seina ääres, vahendas "Välisilm".

Vaimne ja reaalne pinge koos pole ainult seimis, vaid Lätis laiemalt. Seimi peahoonet pole ammu remonditud, kuid just ehitussektoris on Lätis palju probleeme - et riigi suuremad firmad võisid oluliste objektide hangetel osalemiseks moodustada kartelle ja sõlmida kokkuleppeid, kahtlustas korruptsioonitõrjebüroo juba mitme aasta eest. Rahvale märgatavad läbiotsimised ja ülekuulamised algasid aga alles nüüd.

Kahtluse all on 100 viimase aja olulisemat objekti ja kümmekond suurfirmat. Äsja nõustus seim opositsiooni kaasabil kehtestama Riia prügimajanduses erakorralise olukorra, sest linnaduuma soovib jäätmeveo pealinnas paarikümneks aastaks ette monopoliseerida. Korruptsioonikahtlused sundisid Riias juhte vahetuma, linna veoettevõtte ja turismiameti sahkerdamisi alles uuritakse.

Korruptsioon on aga Riia linnaduumast palju laiem. Näiteks kas või raudtee endise juhi Ugis Magonise altkäemaksuskandaal Oleg Ossinovskiga, Läti panga presidendi Ilmars Rimševicsi ametiseisundi kuritarvitamine ja samuti äsja päevavalgele tulnud seaduserikkumised idapiiri ehitusel. Lisaks veel kommertspankade rahapesuskandaalid ja mitme panga sulgemised, Ameerika finantsjärelevalve ja Euroopa Moneyvali ettekirjutused.

Just viimasel ajal on korruptsiooniuurimised saanud sisse suurema hoo. Läti valitsuse ministrid on andnud mõista, et neile on päris suur surve, et need uurimised ei edeneks nii kiiresti kui võiks. Kuid praegune valitsus on võtnud suuna õigusriigi arendamise ja tugevdamise poole ning üsna jõuliselt seda teed mööda ka minnakse.

Altkäemaksu ja ametiseisundi kuritarvitamise kahtlused on enamasti seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse hangetega, kuid ka erasektoriga.

"Korruptsioon on väga tihedalt seotud kartellide ja hangetega. Kui soovitakse, et keegi võidaks, siis see eelistatu, kellel on poliitiline või tellija toetus, otsib liitlasi, kellega kokku leppida, et võit oleks kindel," selgitas Läti konkurentsinõukogu esimees Skaidrite Abrama.

Ka Läti-Eesti piiril toimunud metsalangetamises võidi kasutada sama skeemi, mida kahtlustatakse idapiiril - mets võeti maha, riik raha ei saanud, sest uskus heauskselt firmasid, kes kinnitasid, et tegelikult seal metsa polnudki.

"Siin kasvas 1200 kuupmeetrit metsa. Lihsalt arvutades on see umbes 100 000 eurot ehk kolmandik riigihanke mahust. See anti kellelegi, kuid me ei tea, kellele," tõi Eest-Läti piiri ääres Ipikis elav ettevõtja Ronalds Reuts näite.

"Erinevalt ehituskartelli kahtlustest, mis olid teada, polnud minu valitsuse ajal mingeid märke, et probleeme on ka piiriehitusel," sõnas aga Läti ekspeaminister, seimi liige Maris Kucinskis.

Ehitus on lätlastele lausa valus valdkond. Kui Zolitude Maxima kokku varises ja üle 50 inimese surma sai, leiti, et sektoris pole piisavalt kontrolli ning seadusi ja järelevalvet tuleb tõhustada. Nüüd on mõndagi muutunud, kuid sahkerdamine käib ikka.

"Praktika näitab, et olgu mingi protsess kui keeruline tahes, ikka leidub inimesi, kes leiavad võimalusi omakasupüüdlikeks ebaseaduslikeks mängudeks. Vastupidi see pole," ütles Kucinskis.

"Kõik sektorid, kus toimuvad hanked, on olnud konkurentsinõukogu vaateväljas. Olgu see kantseleikaupade ost, kaitsevaldkonna kaubad või tellimused, meditsiin või infotehnoloogia ostud," rääkis Abrama.

Poliitikute ja asjatundjate ühiskomisjon töötab välja ettepanekuid, kuidas hangete korraldamist muuta. Veel mõne aasta eest soovis osa saadikuid konkurentsirikkumiste eest määratavaid karistusi leevendada.

"Tihti näeme, et kartell moodustatakse Euroopa Liidu hangetel kandideerimiseks, sest seal nõutakse vähemalt kolme pakkuja osalust. See paneb kartelli loomisele mõtlema, kui on pakkuja, kellele tellija ütleb, et üksi kandideerida ei saa, otsi veel kedagi, kes võiks osaleda. Sageli on hanked formaalsed. Tihti võidetakse hange tingimustel, mis pärast tuntavalt muutuvad," selgitas Abrama.

President Egils Levits, kes on Euroopa kohtus kartellide ja konkurentsiga palju kokku puutunud, kutsus majandusele üldisemalt vaatama.

"Majandus on tänapäeval lõpptoode, mis moodustub paljudest olulistest osadest - haridusest, teadusest ja innovatsioonist. Alles siis tuleb majandus," sõnas ta.