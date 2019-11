Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kandidaat maaeluministri kohale on Ida-Virumaa Talupidajate Liidu tegevjuht Arvo Aller, kinnitas ERR-ile EKRE esimees Mart Helme.

"Arvo Aller on oma valdkonna väga hea asjatundja ja tugeva selgrooga inimene," ütles Helme hiljem saadetu pressiteate vahendusel.

"Samuti on Aller aktiivse inimesena Ida-Virumaal tegutsenud eestluse hoidjana. Kindlasti toob ta valitsusse juurde ka regionaalpoliitilist mõõdet," lisas EKRE esimees.

Aller pole veel peaminister Jüri Ratasega kohtunud.

Aller on sündinud 1973. aastal Kohtla-Järvel. Ta on lõpetanud Eesti Maaülikooli agronoomina. Aller on ka Jõhvi vallavolikogu liige ja maaelukomisjoni aseesimees.

Aller kuulub Eesti Maaelu Nõuandeteenistuse juhatusse, Eesti Noortalunike ridadesse ja Eesti konsulentide ühingusse. Aastatel 2008-2018 oli ta konsulentide kutsekomisjoni liige, sellest viimased kuus aastat esimees. Tal on taimekasvatuskonsulendi, maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulendi kvalifikatsioon.

Aller on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige alates 15. detsembrist 2002.

EKRE moodustati 2012. aastal Eestimaa Rahvaliidu reorganiseerimise tulemusel. 2002. aastal juhtis Rahvaliitu Villu Reiljan.

Ta on abielus ja üles kasvatanud kaks last.